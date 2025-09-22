Kremlin verkosto kärähti äänestävässä Moldovassa: Väärentää gallupeja ja lahjoo äänestäjiä

Venäjältä maksettu vaalivaikuttamisen verkosto yrittää häiriköidä Moldovan tulevana viikonloppuna järjestettäviä parlamenttivaaleja. Viime päivinä Moldovassa on takavarikoitu etsinnöissä lähes neljän miljoonan euron arvosta vaalikorruptioon tarkoitettua rahaa. Maanantaina poliisi teki yli 250 etsintää ja otti kiinni lukuisia ihmisiä epäiltynä tavoitteesta järjestää levottomuuksia vaalien aikaan.

Moldovalainen Nordnews ja Britannian yleisradioyhtiö BBC onnistuivat soluttamaan toimittajia Evrazia-nimiseen järjestöön, joka masinoi sosiaalisessa mediassa tehtävää vaalivaikuttamista. Rahaa vastaan Evrazian palkkaamat ihmiset muun muassa ovat levittäneet perätöntä väitettä, jonka mukaan Moldovan EU-myönteinen presidentti Maia Sandu harjoittaisi lapsikauppaa.

BBC painottaa, että soluttautunut toimittaja ei soluttautumisen aikana jakanut valheellisia postauksia ja jakoi niitä muutenkin vähemmän kuin muut, BBC painottaa. Toimittaja oli mukana vain yhdessä disinformaatioryhmässä, mutta BBC sai sitä kautta tietoonsa, että vastaavia ryhmiä on enemmänkin. Yhdessä ne muodostavat disinformaatioverkoston.

Verkostoon kuului ainakin 90 Tiktokiin perustettua tiliä, joista monet esittivät jonkinlaisia uutisvälineitä. Tammikuusta 2025 alkaen nämä tilit ovat jakaneet tuhansittain videoita joilla on yhteensä yli 23 miljoonaa näyttökertaa ja 860 000 tykkäystä. Määrä on pökerryttävä kun huomioi, että Moldovan väkiluku on noin 2,4 miljoonaa.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että verkosto voi olla todellisuudessa suurempikin. Yhdysvaltalaisen Digital Forensic Research Labin (DFRLab) selvityksen mukaan verkosto on saattanut onnistua haalimaan tekeleilleen tammikuusta alkaen jopa 55 miljoonaa näyttökertaa ja 22 miljoonaa tykkäystä.

Touhu muistuttaa arveluttavasti tapahtumia Romanian presidentinvaalin alla. Romania onkin ainoa EU-maa, jossa presidentinvaalien tulos on jouduttu mitätöimään ulkovallan vaaleihin sekaantumisen takia.

Kremlille myönteinen laitaoikeiston ehdokas Călin Georgescu voitti presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen täysin yllättäen marraskuussa 2024. Tuntemattomuudesta ponnahtanut Georgescu oli saanut 23 prosentin kannatuksen. Iso osa hänen kampanjaansa oli massiivinen somevyörytys. Juuri ennen vaaleja Georgescu alkoi saada rakettimaisesti huomiota Tiktokissa. Romanian tiedustelutietojen mukaan ulkovalta maksoi ja ohjaili epäaitoja Tiktok-tilejä tukemaan Georgescua. Tiktok poisti myöhemmin lähes 30 000 tiliä, jotka olivat julkaisseet Romanian vaaleihin liittynyttä sisältöä ja Romanian perustuslakituomioistuin mitätöi vaalien tuloksen. Jäljet johtivat Goergescun henkivartijanaan ja assistenttinaan käyttämän palkkasotilaan kautta Venäjälle.

BBC:n Moldovassa soluttaman ryhmän rahat vaikuttavat tulevan samaten Venäjältä. Ainakin BBC:n toimittajalle oltiin maksamassa disinformaation tuottamisesta venäläisen valtio-omisteisen Promsvjatzbankin (PSB) tililtä.

Moldovassa ollaan vakuuttuneita, että touhua rahoittaa moldovalaistaustainen ja Kremlin ulkopolitiikkaa kannattava oligarkki nimeltä Ilan Șor. Șor on nimittäin kärähtänyt vaalivaikuttamisesta ennekin: syksyllä 2024 Moldovan äänestäessä EU-jäsenyydestä Șor ja hänen palkkaamansa verkostot pyrkivät lahjomaan moldovalaisia äänestämään EU-jäsenyyttä vastaan. Vaalitulos jäikin aivan hilkulle, mutta EU-jäsenyyden puolesta.

Ilan Șor yritti politiikkaan itsekin, mutta hänen oma puolueensa kiellettiin pian sen jälkeen, kun Șor tuomittiin keväällä 2023 15 vuoden vankeusrangaistukseen noin miljardin Yhdysvaltain dollarin kavaltamisesta useista moldovalaisista pankeista. Șor oli ennen tuomiota jo karistanut Moldovan pölyt jaloistaan ja perusti Moskovassa vuonna 2024 uuden poliittisen yhteenliittymän nimeltä Pobeda (voitto). Sen johtoon nimitettiin Șorin lisäksi eteläisessä Moldovassa sijaitsevan autonomisen Găgăuzian kuvernööri Evghenia Guțul.

Moldovalainen Nordnews osallistui ilmeisesti toiseen saman Evrazia-organisaation haaraan ja sen toimintaan. Nordnews pääsi mukaan järjestön vaaliteknologiat/hackathon -nimiseen verkkokoulutusohjelmaan ja nimeää kurssin kouluttajat. He ovat kaikki venäläisiä ja tavalla tai toisella lähellä Kremlin ulkopolitiikan päätöksentekokoneistoa. He kouluttivat osallistujia muun muassa siihen, miten neuvoa ihmisiä äänestämään useita kertoja palkkiota vastaan. Organisaatio lupasi verkkokoulutustunneista osallistujille tallenteet. Kun osallistuja kysyi lähettämättä jääneiden tallenteiden perään, hänelle kerrottiin että valitettavasti niitä ei turvallisuussyistä voitukaan jakaa. Vastauksen antanut, ”Uusi nuorisopolitiikka” -nimisessä venäläisorganisaatiossa toimiva koordinaattori Anna Denisenko sanoi, että turvallisuus liittyi siihen että osa tiimistä työskentelee parhaillaan Moldovan vaalien parissa.

Nord Newsin toimittaja onnistui nousemaan organisaatiossa pikkupomoksi sen jälkeen, kun hän oli päässyt yhden ryhmän johtajan suosioon. Kahdenkeskisessä tapaamisessa toimittajan kanssa pomo Alina Žuk kertoi olevansa toiselta Moldovan autonomiselta alueelta Transnistriasta ja asuneensa jonkin aikaa Venäjällä ennen paluutaan Moldovaan. Žuk kertoi liittyneensä verkostoon tavattuaan Venäjän sisäisen tiedustelun FSB:n edustajan. Nordnewsin toimittaja sai johdettavakseen noin 20 ihmisen porukan, josta lehti kertoo niin yhteneväisesti BBC:n kanssa, että on mahdollista että juuri Nordnews auttoi BBC:n toimittajan mukaan.

Poimintoja videosisällöistämme

Tämä porukka toteutti valheellisen vaaligallupin, jossa ohjaili vastaajia antamaan EU-kielteisiä ja Venäjälle myönteisiä vastauksia poliittisista näkemyksistään. Ryhmän jäsenet myös äänittivät haastateltavia salaa tavoitteenaan käyttää äänitteitä myöhemmin, jos Kremlin suosimat puolueet eivät voittaisi. Näin voitaisiin luoda vaikutelmaa, että Moldova on väärentänyt vaalitulokset. Gallup on jo julkaistu Evrazian perustamilla disinformaatiotileillä. Sen tavoitteena vaikuttaa olevan esittää, että Venäjä-mieliset voittaisivat joka tapauksessa.

Nordnews kertoo, että Evrazia-organisaatio on rekisteröity vuonna 2024. Rekisteröijäksi on merkitty oligarkki Ilan Șorin kirjanpitäjä. Vaikka poissaolevana vangittu oligarkki vaikuttaisi olevan organisaation johtaja, hänellä on oma johtoryhmänsä. Evrazia-organisaatio on hämähäkki, jonka seitit ulottuvat pitkin Kremliä. Nordnewsin mukaan johtajistosta löytyvät esimerkiksi Venäjän duuman koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Aljona Aršinova, duuman puhemies Vjatšeslav Volodin sekä Rossia Segodnja -mediaperheen ja RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan.