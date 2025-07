Kremlin harhakuvitelma murtui Hostomelissa – sotilaiden vilkutus päättyikin tulimyrskyyn

Hostomelin lentokentän taistelu käytiin Venäjän hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä helmikuussa 2022. Venäjä yritti vallata kentän helikopteri- ja laskuvarjojoukoilla luodakseen sillanpään Kiovan pohjoispuolelle, mutta Ukrainan joukot torjuivat lopulta valtauksen.

Hostomelin taisteluun osallistunut ukrainalainen luutnantti Dmytro muistelee tapahtumia ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle.

Aikaisin aamulla 20-30 venäläistä hyökkäys- ja kuljetushelikopteria lensivät matalalla Valko-Venäjän puolelta Hostomeliin. Kyydissä oli 200–300 hampaisiin asti aseistettua Venäjän laskuvarjojoukkojen sotilasta.

Kenttä oli huonosti vartioitu ja lähes suojaamaton. Alueella oli muutamia satoja Ukrainan kansalliskaartin sotilaita. Heidän joukossaan oli myös Dmytro.

– Ensin meille sanottiin, että helikopterit olivat ukrainalaisia. Mutta 30 sekuntia myöhemmin radiosta tuli tieto: ”Ne eivät ole meidän. Avatkaa tuli!”, hän muistelee DN:lle hyökkäyksen ensimmäisiä hetkiä.

Venäläisten hyökkäys oli hänen mukaansa kuin oppikirjasta.

– Hyökkäyshelikopterit suojasivat, kun kuljetushelikopterit pudottivat sotilaat. He alkoivat levittäytyä lentokentällä. He tiesivät tarkalleen, miten liikkua ja mitkä rakennukset olivat tärkeitä. Näki, että heillä oli etukäteistietoa, Dmytro kertoo.

Ukrainan kansalliskaartilla oli kentällä parikymmentä ilmatorjuntasotilasta, joilla oli käytössään venäläisvalmisteiset Igla-ilmatorjuntaohjukset. Ne toimivat Dmytron mukaan erinomaisesti.

– Näimme, kuinka helikopterit putosivat. Ja kuulimme radiosta, kuinka he huusivat: ”Saatana, ne ampuivat sen alas, ne ampuivat sen alas”. Tuolla putosi yksi, tuolla toinen… Se oli uskomaton tunne, hän muistelee.

Tulitaistelu kesti muutaman tunnin.

– Itse olin ammattiupseeri, mutta miehilläni ei ollut taistelukokemusta. Se oli toisaalta etu, heitä oli helppo komentaa. He tekivät täsmälleen mitä sanoin, toteaa Dmytro.

Lopulta ukrainalaiset saivat käskyn vetäytyä. Iltapäivän aikana venäläiset valtasivat lentokentän.

– Mutta he kärsivät suuria tappioita. He eivät uskoneet, että me tekisimme näin kovaa vastarintaa. Hidastimme hyökkäystä useita tunteja, ja sillä tavalla pääjoukkomme ehtivät Hostomeliin, Dmytro kertoo DN:lle.

Iltapäivällä Venäjä yritti siirtää kuljetuskoneilla yli tuhatta sotilasta Hostomeliin, mutta koneet eivät uskaltaneet laskeutua Ukrainan ilmatorjunnan takia. Näin tapahtui myös seuraavina päivinä. Noin kuukauden kuluttua hyökkääjä vetäytyi kokonaan alueelta.

Dmytro sanoo, että Venäjän suurin virhe oli aliarvioida Ukrainan vastarinta. Venäläisillä oli hänen mukaansa harhakuvitelma, että ukrainalaiset toivottaisivat heidät tervetulleiksi.

Venäläisten kuljetushelikopterit hänen mukaansa jopa lensivät Hostomeliin luukut avoimina.

– Sotilaat vilkuttivat meidän pojillemme. Ukrainalaiset vastasivat avaamalla tulen, Dmytro muistelee.

Hän on yhä hämmästynyt, että venäläissotilaat luulivat tulevansa Kiovaan ”vapauttajina”.

– Ehkä venäläisten olisi pitänyt ottaa paremmin asioista selvää ennen hyökkäystä.