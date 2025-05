Kremlin haave sodassa kuivuu kasaan, rintama hyytyi paikalleen

Sotatilanteesta kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri arvioi taisteluiden olevan vähitellen hiipumassa, sillä kummallakaan osapuolella ei ole riittävästi voimavaroja ratkaisevan strategisen läpimurron aikaansaamiseksi.

– Tämä seurauksena sodan intensiteetti todennäköisesti vähenee riippumatta siitä, saadaanko muodollista tulitaukoa aikaan, Tatarigami-nimimerkkiä käyttävä upseeri sanoo.

Hän uskoo kustannusten olevan Kremlin kannalta hyötyjä suurempia. Venäjällä monet tosin edelleen olettavat, että hyökkäysten jatkaminen voisi romauttaa Ukrainan puolustuksen ja johtaa sodan voittoisaan lopputulokseen. Tästä ei ole minkäänlaisia viitteitä taistelukentällä.

– Samanaikaisesti hyvin harvat Ukrainassa enää uskovat, että jos Venäjä menettää vielä yhden rykmentin tai prikaatin kokoisen osaston yrittäessään vallata uutta asutuskeskusta Donetskin alueella, niin tämä johtaisi laajamittaiseen rintamakarkuruuteen tai venäläisjoukkojen romahdukseen, upseeri sanoo.

Kremlin ohjus- ja drooni-iskuilla Ukrainan siviili- ja infrastruktuurikohteita vastaan ei ole merkittävää vaikutusta sodan kulkuun. Ukraina on onnistunut vaurioittamaan drooni-iskuilla monia öljylaitoksia ja muita kohteita Venäjällä, mutta näidenkin iskujen merkitys on jäänyt lähinnä paikalliselle tasolle.

Rintamalla tilanteen varoitetaan olevan epäedullinen Ukrainan kannalta.

– Kyse ei ole siitä, kuka on voitolla, vaan siitä, kumpi häviää enemmän. Molemmat osapuolet kuluttavat inhimillisiä ja muita voimavaroja ilman mahdollisuutta saavuttaa strategisia tavoitteita, Tatarigami arvioi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen virkakauden alkupuoli aiheutti suoranaista innostusta Venäjällä. Tuolloin pohdittiin pakotteiden perumista, Kreml-myönteisten puolueiden nousua Euroopassa ja Pohjois-Korean lisääntynyttä tukea.

Viime aikoina Valkoisen talon retoriikka on muuttunut yhä tiukemmaksi Venäjää kohtaan. Taustalla on Donald Trumpin turhautuminen Kremlin viivyttelytaktiikkaan ja tulitaukoehdotusten torjumiseen.

Todennäköistä on sotatoimien hyytyminen, kunnes toinen osapuoli pystyy keräämään tarpeeksi voimia uusiin operaatioihin. Yllättävät maailmanpoliittiset tapahtumat voivat myös murtaa pattitilanteen.

– Nykyisellä tahdilla Venäjältä menisi vielä useita vuosia, jotta he ehkä saisivat Donbasin alueen hallintaan. Tavoite on yhä vaikeampi saavuttaa talousvaikeuksien, kohoavien värväyskustannusten ja muiden menojen vuoksi, joista koituu vain rajoitettua hyötyä taistelukentällä, evp-upseeri pohtii.

The cost-benefit for Russia at this stage is unfavorable. There is, of course, a theoretical assumption among some Russians that if they push a little harder for a little longer, the front line will collapse and Ukraine will give up. But very little points to that outcome

