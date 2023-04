Jatkosodasta varoitetaan – ”Kremlin aikeet ovat täysin selvät”

Ukrainan pitää valmistautua toiseen laajamittaiseen sotaan Venäjää vastaan seuraavien 4–6 vuoden aikana, koska Kreml ei aio luopua aggressiivisesta ja imperialistisesta ulkopolitiikastaan tulevaisuudessa, arvioi Ukrainan presidentinkanslian entinen neuvonantaja Oleksii Arestovitsh.

– Nyt käynnissä oleva sota ei välttämättä ole viimeinen, ja riski toisen sodan syttymisestä on korkea, hän sanoo toimittaja Inga Mezeryan YouTube-haastattelussa.

Arestovitshin mukaan Venäjä pyrkii oppimaan virheistään ja yrittää Ukrainan valtaamista myöhemmin uudestaan.

– He toimivat samalla kuin toisen Tshetshenian sodan aikana.

Hän viittaa Venäjän suunnitelmiin asevoimiensa vahvistamisesta. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti tammikuussa asevoimien koon kasvattamisesta 1,5 miljoonaan henkilöön. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu ainakin 12 uuden divisioonan muodostaminen.

Arestovitsh korostaa, että Ukrainan on valmistauduttava suunnitelmallisesti toista sotaa varten.

– Jos valmistaudumme ja varustaudumme kunnolla, he (venäläiset) eivät yritä uudestaan, koska he ymmärtävät epäonnistuvansa. Mutta jos me emme valmistaudu tähän, niin me tavallaan houkuttelemme heitä hyökkäämään uudestaan.

– On täysin selvää, mitä varten he valmistautuvat.

Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa viime vuoden helmikuussa. Tällä hetkellä käydään rajuja taisteluita Itä-Ukrainan Donbasin alueella. Rintamalinjan muilla sektoreilla Venäjän joukkojen sanotaan ryhmittyneen pääasiallisesti puolustusasemiin.

Venäjän niin sanottu talvihyökkäys lässähti kasaan ja johti valtaviin tappioihin hyökkääjän puolella. Ukrainan odotetaan aloittavan vastahyökkäyksensä kevään ja alkukesän aikana.

Former Yermak's advisor Oleksiy Arestovych says it is essential for Ukraine to prepare for the second war with Russia in 4-6 years' time. He believes Russia will attempt to learn from mistakes and have another go, similarly to the Second Chechen War. pic.twitter.com/hLz3bciCXu

— Dmitri (@wartranslated) April 19, 2023