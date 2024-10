Kremliä uhkaa vakava pula sotilaista

Viimeaikaisten arvioiden mukaan Venäjän asevoimilla on yhä suurempia vaikeuksia löytää rintamalle uusia sotilaita korvaamaan hyökkäysoperaatioiden aiheuttamia suuria tappioita.

Kreml pyrkii välttämään uutta liikekannallepanokierrosta sen mahdollisesti aiheuttamien levottomuuksien pelossa.

Alkuvuodesta etulinjaan saatiin 20 000–30 000 uutta sopimussotilasta kuukaudessa korottamalla värväyksestä maksettavia kertakorvauksia ja kuukausipalkkoja. Varsinkin syrjäseuduilla palkkiot olivat lähes tähtitieteellisiä verrattuna keskimääräiseen tulotasoon.

Halukkaiden määrä on kuitenkin ollut laskussa kertakorvausten jatkuvasta kohoamisesta huolimatta. Sotilasasiantuntija, professori Michael Clarke uskoo Kremlin olevan muutoksen vuoksi vakavan kriisin edessä.

– Vladimir Putin kaipaa epätoivoisesti uusia sotilaita. Vapaaehtoisten rekrytointi on laskenut Venäjällä 40 prosentilla, Michael Clarke sanoo Times Radion haastattelussa.

Ongelmat tulevat todennäköisesti kärjistymään ensi vuoden puolella. Pohjois-Korean lähettämät sotilaat voivat mahdollisesti vartioida Ukrainan vastaista rajaa ja vapauttaa venäläisjoukkoja muihin tehtäviin, mutta viime aikoina keskustelussa olleet määrät tuskin riittävät koko värväysvajeen täyttämiseen.

Professori huomauttaa Venäjän jatkavan hyökkäyksiään lähes koko pitkällä rintamalinjalla.

– Paine ukrainalaisia kohtaan on suurempi kuin kertaakaan aiemmin. Hyökkäys aloitettiin keväällä, ja se on nyt kestänyt jo puoli vuotta ylivoimansa turvin. Venäläiset menettävät yli tuhat miestä vuorokaudessa, mutta he heittävät edelleen uusia sotilaita lihamyllyyn, Clarke ihmettelee.