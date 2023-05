Kreml yrittää selittää iskuja Moskovaan: Tämä on iso maa, aina on aukkoja

Moskovaan iskettiin tiistai-aamuna lennokein, kuten Verkkouutiset uutisoi tässä. Moskovalaisrakennukset asuinkerrostalot mukaan lukien kärsivät pieniä vahinkoja, mutta loukkaantuneita ei ole. Moskovan ilmatorjunta ampui alas useita lennokkeja.

Kyse on ensimmäisestä laajasta lennokkihyökkäyksestä maan periaatteessa tarkoin varjeltuun pääkaupunkiin. Jos lennokit on lähetetty lentoon Ukrainasta, ovat ne lentäneet 600-800 kilometriä ongelmitta läpi Keski-Venäjän.

Venäjän valtionduuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kenraalieversti evp. Andrei Kartapolov sanoi venäläiselle RBK-uutisyhtiölle, että tapausta tulee pohtia.

– Tämä osoittautui mahdolliseksi, koska maamme on erittäin iso maa ja aina on löydettävissä jokin aukko, josta lennokki pääsee läpi ja ohi ilmatorjunnasta.

Kartapolov korosti myös, että Venäjän asevoimat teki kaikkensa, jottei lennokit osuisivat sotilaskohteisiin. Iskuilla ei hänen mukaansa ole siten merkitystä.

– Tämä on suurimmaksi osaksi informaatiokampanja. Sen tarkoitus on kylvää paniikkia ja että ihmiset alkaisivat vatvoa tätä koko tapausta. On tärkeää, ettei niin sallita käyvän. Tämä on vain siviiliväestöön kohdistuvaa pelottelua.

Valtionduuman IT-valiokunnan puheenjohtajan Aleksandr Khinstein vaati puolustus- ja turvallisuustoimenpiteiden radikaalia lisäämistä erityisesti lennokkeja vastaan.

Khinstein korosti myös tarvetta ”viimein säätää välttämättömät lait”, ja että torjuttu lennokkihyökkäys Moskovaan on ”uusi todellisuus, joka tulee ymmärtää”.

Andrey Kartapolov, head of the State Duma Defense Committee, commented on the drone attack on Moscow.

"We have a very large country and there is always a loophole where a drone can fly by bypassing the areas where air defense systems are located" pic.twitter.com/z7Zjef65DX

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2023