Kreml yrittää herätellä romahtanutta asevientiä

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti SIPRIn mukaan Venäjän asevienti laski 53 prosenttia vuosina 2019–2023 verrattuna edelliseen viisivuotisjaksoon. Tämän seurauksena venäläisten aseiden osuus maailman asemarkkinoista on kutistunut 11 prosenttiin, mikä pudotti maan aseviennin kolmannelle tilalle Ranskan taakse.

Venäjän viranomaiset ovat päättäneet muuttaa suurimman asenäyttelynsä, 12.–14. elokuuta 2024 pidettävän Army Forumin formaattia viime vuoden epäonnistumisen jälkeen. Venäläinen RBC Information Systems raportoi tästä perustuen kahteen Venäjän puolustusministeriötä ja tapahtuman organisaattoria lähellä olevaan lähteeseen.

Niiden mukaan tapahtuman päätavoitteet ovat tänä vuonna ”vahvistaa sotilaallisia erikoisoperaatioita varten valmistettujen tuotteiden kehittäjien ja valmistajien ponnistuksia, edistää venäläisten aseiden myyntiä ulkomaisilla markkinoilla sekä esitellä uusia ratkaisuja, jotka on kehitetty ottaen huomioon sotilasoperaatioista saadut kokemukset”. Näyttelyssä on erityisesti esillä asejärjestelmiä, jotka ”ovat osoittautuneet tehokkaiksi erikoisoperaatioissa”.

Forumin ohjelmaluonnoksen perusteella näyttelyn ulkoalueella on vain 15 Venäjän maavoimien Ukrainassa käyttämää asejärjestelmää: Iskander-ohjusjärjestelmä, Tornado-S- ja TOS-2-raketinheitinjärjestelmät, Pantsir-S1M-, Tor-M2K ja Gibka-S -ilmatorjuntajärjestelmät, BMPT Terminator -rynnäkköpanssarivaunu, Kornet-D1 ATGM panssarintorjuntaohjusjärjestelmä, T-90M-, T-80BVM- ja T-72B3A-taistelupanssarivaunut sekä Malva 152 mm:n ja Floks 122 mm:n telatykit.

RBC:n mukaan forum esittelee ensi kertaa laajasti ”kansan puolustusteollisuuskompleksin ”tuotteita, jotka on kehitetty Ukrainan vastaiseen sotaan”. Joitakin niistä näytetään toiminnassa. Tulevaisuudessa näyttelyssä on pysyvä mahdollisuus demonstroida kehitettyjä järjestelmiä toiminnassa”. Tällä kertaa näyttely ei sisällä vapaan pääsyn päiviä, ja sen kohdeyleisö on puolustusyritysten johtajat ja pääsuunnittelijat, ulkomaiset sotilasdelegaatiot ja puolustusministeriöiden erikoisasiantuntijat.

Viime vuonna näyttely päättyi epäonnistumiseen: vaikka delegaatioita kävi yli 60:stä maasta, Rosoboronexportin saamien tilausten määrä jäi vajaaseen kolmannekseen hyökkäyssodan alkamista edeltäneestä tasosta. Kun vuonna 2021 allekirjoitettiin sopimuksia 20 miljardin euron edestä, viime vuonna sopimusten yhteisarvo jäi alle 550 miljoonaan euroon, ja Venäjän hallitus oli suurin yksittäinen ostaja.