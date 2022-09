Kreml ylistää Unkarin hallitusta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on intoutunut kehumaan Unkarin pääministeri Viktor Orbanin hallitusta, kertovat Radio Free Europe ja Ukrainska Pravda.

– Unkari ottaa suvereenin kannan monissa asioissa, johon olemme tyytyväisiä, Peskov sanoi toimittajille UP:n mukaan.

Hän viittasi tietoon, jonka mukaan EU-komissio on uhannut jäädyttää 7-8 miljardia euroa Unkarin saamasta rahoituksesta jos se ei ryhdy toimenpiteisiin komission vaatimusten mukaisesti.

Taustalla ovat Unkarin pitkään jatkuneet oikeusvaltiorikkomukset, joihin Euroopan unioni voi puuttua uuden oikeusvaltiomekanismin avulla.

Peskov sanoi, että Kreml seuraa tiiviisti EU:n ja Unkarin tilanteen kehitystä.

Unkari on vastustanut Venäjään kohdistuvien energiapakotteiden kiristyksiä. Pääministeri Orban oli lisäksi ulkomaisista johtajista ainoa, joka osallistui Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin hautajaisiin.

Critics in Brussels have argued that cronyism under Prime Minister Viktor Orban and his Fidesz party's 12-year leadership, year-old anti-LGBT legislation, and other backsliding threaten shared EU values. https://t.co/yIfz1lJlds

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 19, 2022