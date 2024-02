Kreml teki valeuutisvideon Ranskan presidentin salamurhan yrityksestä

Venäläisillä Telegram-kanavilla kiertävällä tekoälyn luomalla feikkivideolla (jutun alla) väitetään näytettävän France 24 -uutiskanavan lähetys, jossa juontaja kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macronin peruneen vierailunsa Ukrainaan suunnitteilla olleen salamurhayrityksen vuoksi.

– France 24 ei koskaan lähettänyt tällaista ohjelmaa, se on täysi väärennös, kertoo disinformaatiota verkossa seuraava BBC:n toimittaja Shayan Sardarizadeh viestipalvelu X:ssä.

Venäjään erikoistuneen tutkivan journalistin Christo Grozevin mukaan erittäin huonosti ja kömpelösti tehdyn feikkivideon takana on Venäjän hallinto, joka yrittää kääntää länsimaiden huomiota Ukrainan sodasta muualle.

Feikkivideolla kerrotaan, että ukrainan viranomaiset väitetysti suunnittelivat Macronin salamurhayrityksen ja aikoivat lavastaa Moskovan syylliseksi saadakseen lisää aseapua länneltä. Väitteiden mukaan Ranskan tiedustelupalvelut saivat kuitenkin vihiä asiasta.

Rajuista lausunnoistaan tunnetun Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev kiinnitti nopeasti huomiota asiaan some-kirjoituksessaan.

– Hän jakoi geopoliittisen analyysinsä, joka perustuu kyseiseen feikkivideoon, ikään kuin koko asia olisi totta, Shayan Sardarizadeh toteaa.

And if the fake France 24 video wasn't bad enough, here's former Russian president and deputy chair of the security council Dmitry Medvedev posting his geopolitical analysis based on said totally fake video as if the whole thing were real. pic.twitter.com/cjpfGfzRUg

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 15, 2024