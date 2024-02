Kreml kokoaa 50000 sotilasta uuteen hyökkäykseen

Ukrainan joukot vetäytyivät viikonvaihteen aikana saarrostusuhkan alle joutuneesta Avdijivkan kaupungista maan itäosissa.

Venäjän yksiköt ovat yrittäneet jatkaa hyökkäystään kohti länttä, mutta rynnäköiden kerrotaan pysähtyneen Ukrainan uusiin puolustuslinjoihin.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan Donetskin alueen operaatiot tulevat todennäköisesti pysähtymään lähiaikoina. Ukraina sai vedettyä Avdijivkaa puolustaneet joukot pois ja siirsi alueelle uusia vahvistuksia.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti sunnuntaina joukkojen edenneen lähes yhdeksän kilometriä Avdijivkan luona. Kremlin tavoitteena on saada hallintaansa koko Donetskin alue. Venäläiset sotabloggaajat ottivat kaupungin valtaamisen vastaan voitonriemuisesti ja väittivät joukkojen etenevän ”paniikissa” olevien ukrainalaisjoukkojen kintereillä.

ISW:n asiantuntijoiden mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että Ukrainan taktinen vetäytyminen olisi sujunut sekasortoisesti. Osa venäläislähteistä puolestaan myönsi, että Avdijivkan länsipuolella on hyvin valmisteltuja puolustuslinjoja. Alueelle sijoitettujen venäläisjoukkojen taisteluteho on kyseenalainen raskaiden tappioiden ja pitkään kestäneiden hyökkäysoperaatioiden seurauksena.

CNN:n mukaan viime viikkoina on herännyt huolia siitä, että Venäjä aloittaisi uuden mittavan hyökkäyksen myös rintaman eteläosissa. Ukrainan asevoimat arvioi Kremlin keränneen Zaporizzjan alueelle 50 000 sotilasta uutta hyökkäystä varten. Joukkojenkeskitys olisi näin ollen suurempi kuin Avdijivkassa.

Tavoitteena olisi vallata takaisin Robotynen kylän lähialue, jonka Ukrainan vapautti viime kesän vastahyökkäyksessä.

Ukrainian forces will likely be able to establish new defensive lines not far beyond Avdiivka, which will likely prompt the culmination of the Russian offensive in this area. 🧵(1/9) https://t.co/JjqKMkR5gL pic.twitter.com/VlBznd8Edd

