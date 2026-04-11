Kreml kiristää otetta – Telegram estetty

Venäjän viranomaiset ovat estäneet Telegram-viestisovelluksen käytön kokonaisuudessaan koko maassa 10. huhtikuuta, kertoo Kyiv Post.
Eston myötä pääsy palveluun on katkennut sekä mobiiliverkoissa että kiinteissä yhteyksissä. Häiriöiden on arvioitu koskevan jopa 95 prosenttia yhteyksistä. Käyttäjien mukaan sovellus ei enää avaudu, viestit eivät kulje eikä mediatiedostoja voi ladata.
Käyttäjät eri puolilla maata raportoivat, ettei Telegramiin pääse ilman virtuaalista erillisverkkoa (VPN).
– Vaikuttaa siltä, että Telegram on kokonaan estetty, sanoo Internet Protection Society -järjestön johtaja Mikhail Klimarev.
Estosta huolimatta Telegram on laajassa käytössä VPN-yhteyksien avulla. Sovelluksen perustajan Pavel Durovin mukaan palvelulla on edelleen noin 65 miljoonaa päivittäistä käyttäjää Venäjällä.
Durov kertoo niin sanotun digitaalisen vastarinnan käynnistämisestä sekä päivityksestä, jossa Telegramin verkkoliikenne naamioidaan Google Chrome -selaimen dataksi estotoimien vaikeuttamiseksi.
Venäjän viranomaiset perustelevat estoa väitteillä, joiden mukaan alustaa käytetään rikollisen ja terroristisen toiminnan edistämiseen.
Laajemmin tarkasteltuna maa on kiristänyt otettaan tiedonvälityksestä sen jälkeen, kun hyökkäyssota Ukrainassa alkoi vuonna 2022. Osana tätä kehitystä viranomaiset hidastivat esimerkiksi YouTuben toimintaa heinäkuussa 2024 sen kieltäydyttyä palauttamasta Kreml-mielisiä tilejä. Myöhemmin samasta syystä Googlelle määrättiin poikkeuksellisen suuri, 2,5 desiljoonan dollarin sakko.
Telegramin käyttöä on rajoitettu Venäjällä asteittain jo kesästä 2025 lähtien. Viranomaiset ovat hidastaneet palvelun toimintaa, rajoittaneet ääni- ja videopuheluja sekä vaikeuttaneet mediatiedostojen lataamista ennen täyden eston käyttöönottoa.
Venäjällä kehotetaan nyt kansalaisia siirtymään uuteen kansalliseen MAX-viestisovellukseen, jonka kriitikot pelkäävät mahdollistavan aiempaa laajemman valvonnan.
Telegramin täysimittainen estäminen on laajin palveluun kohdistunut rajoitustoimi Venäjällä sitten Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen.