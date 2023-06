Kreml kiitti kirkkoa tuesta, lahjoitti 1400-luvun maalauksen

Vladimir Putin on lahjoittanut Venäjän Ortodoksiselle kirkolle Andrei Rubljovin noin vuonna 1422 maalaaman Pyhä Kolminaisuus -ikonin.

Päätös lahjoituksesta tehtiin Russia Post -lehden mukaan toukokuun puolivälissä. Brittilehti Telegraphin mukaan kirkon johtaja, Putinin lähipiiriin kuuluva patriarkka Kirill johti sunnuntaina 4.6. jumalanpalveluksen maalaus vierellään.

– Presidentti Putin on tehnyt historiallisen päätöksen tämän ihmeellisen ikonin palauttamisesta, Kirill sanoi palveluksessa.

Patriarkan mukaan ikoni tullaan sijoittamaan vuoden ajaksi Kristus Vapahtajan katedraaliin Moskovan keskustaan. Tämän jälkeen se on määrä sijoittaa Troitse-Sergijevin luostariin. Tämä oli ikonin alkuperäinen sijoituspaikka, kunnes bolshevikit siirsivät sen Tretjakovin galleriaan 1920-luvulla.

Asiantuntijoiden mukaan Pyhä Kolminaisuus on Venäjän merkittäviin keskiaikaisiin taiteilijoihin kuuluvan Rubljovin suurin mestariteos. He arvostelevat päätöstä siirtää yli 600 vuotta vanha maalaus ja esitellä sitä museo-olosuhteiden ulkopuolella, sillä se on hyvin hauraassa kunnossa.

Pelkästään sen viimevuotinen lyhytaikainen siirto aiheutti Tretjakovin gallerian työntekijöiden mukaan vakavia vaurioita.

– Tämän ikonin, jonka kunto on jo lähes hälyttävä, siirtäminen vain kiihdyttää sen tuhoutumisprosessia, joka tulee olemaan äärimmäisen hankala pysäyttää, Venäjän tiedeakatemia sanoo Telegraphin mukaan kirjeessään maan kulttuuriministerille.