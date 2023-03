Kreml kieltää virkamiehiltä iPhonen käytön

Venäjän valtionhallinto kieltää työntekijöitään käyttämästä yhdysvaltalaisen Applen iPhone-puhelimia. Asiasta kertovat venäläiset Kommersant ja Moscow Times.

Syynä on se, että Kreml pelkää Yhdysvaltain voivan vakoilla työntekijöitä puhelimien kautta.

Hallinnon kerrotaan lähettäneen kaikille hallinnon virkamiehille viestin, missä heitä kehotetaan hävittämään kaikki Yhdysvalloissa valmistetut laitteensa maaliskuun loppuun mennessä.

– iPhonen aika on ohi. Heitä se pois tai anna se lapsellesi, eräs hallinnon virkamies on sanonut Kommersantin mukaan.

Venäläismedioiden lähteiden mukaan Kreml kehottaa virkamiehiä korvaamaan iPhone-puhelimet joko Android-puhelimella tai kiinalaisilla tai venäläisillä laitteilla.

Russian media report that employees of Putin’s presidential administration were told to stop using their IPhones and switch to other brands and operating systems until the end of March.

Let’s see when the ban reaches Russia’s foreign ministry, as well. pic.twitter.com/mgOWFZJHy5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023