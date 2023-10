Kreml käänsi teollisuuden kohti massiivista sotatuotantoa

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota aiheutti kansainvälisessä aseteollisuudessa ”dramaattisen muutoksen”, arvioidaan CNA-tutkimuslaitoksen raportissa.

Kremlin asevienti on tyrehtynyt monien ostajamaiden peruttua tilauksiaan ja vähennettyä riippuvuuttaan Venäjästä. Teollisuuden on lisäksi pitänyt ohjata tuotantoaan valtavien tappioiden korvaamiseksi.

– Viimeisten 19 kuukauden aikana Venäjän sotilaallis-teollinen kompleksi on käännetty kohti massiivisen sotatuotannon ylläpitoa, raportissa todetaan.

Tuotantoa on pystytty lisäämään kansainvälisistä pakotteista huolimatta. Tehtaat määrättiin lisäämään erityisesti panssarivaunujen ja panssariajoneuvojen valmistusmääriä. Neuvostoaikaista kalustoa on otettu pitkän aikavälin varastoista ja lähetetty rintamalle osin modernisoituna.

Tappiot ovat olleet huomattavasti Kremlin ennakkoarvioita korkeampia. Tuhansia panssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja tykkejä on tuhoutunut tai vaurioitunut. Taistelukentän kokemukset ovat samalla osoittaneet, että joukot tarvitsevat tuekseen suuren määrän uusia lennokkeja, ilmapuolustusjärjestelmiä ja muuta kalustoa.

CNA arvioi Venäjän ilmavoimien eli VKS:n tappioiden jääneen toistaiseksi marginaalisiksi. VKS on suurelta osin yhtä toimintakykyinen kuin ennen sotaa.

Venäläiskalustoa tuskin riittää suuria määriä vientiin Ukrainan sodan vuoksi.

– Samalla kun T-62-panssarivaunuja ja BMP-1-panssariajoneuvoja kunnostetaan, muodostuu T-90:n, BMP-2:n ja BMP-3:n kaltaisten uudempien asejärjestelmien tuotanto kriittiseksi. Venäjän maavoimat vaativat yhä enemmän moderneja raskaita ajoneuvoja, raportissa todetaan.

