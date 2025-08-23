Kreml juhlii Molotov-Ribbentropia neuvostodiplomatian suurena saavutuksena

Tänään lauantaina tulee kuluneeksi 86 vuotta Molotov-Ribbentrop -sopimuksen solmimisesta. Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välisen hyökkäämättömyyssopimuksen salainen lisäpöytäkirja jakoi aikoinaan Suomen, Baltian ja Puolan kahden suurvallan etupiireihin.

Venäjän propagandassa sopimusta ei häpeillä. Venäjän ulkoministeriö julkaisikin lauantaina Telegram-kanavallaan tiedotteen, jossa sopimusta suorastaan ylistettiin.

– Tämä asiakirja oli neuvostodiplomatian suuri saavutus toisen maailmansodan kynnyksellä, tiedotteessa lausutaan.

– Maamme sai lisäaikaa konfliktin lykkäämiseen sekä natsien hyökkäykseen valmistautumiseen, josta oli tullut väistämätön, koska Länsi-Euroopan maat harjoittivat myöntyväisyyspolitiikkaa Berliiniä kohtaan ja olivat haluttomia tekemään turvallisuusyhteistyötä.

Ulkoministeriön mukaan päätös allekirjoittaa sopimus olikin vaikea ja pakotettu, ja sen sanelivat kansallisen turvallisuuden näkökulmat.

Salaisesta lisäpöytäkirjasta tiedotteessa ei mainita sanaakaan, kuten ei myöskään Puolan, Baltian maiden ja Bessarabian miehittämisestä tai talvisodasta. Sen sijaan syyttävä sormi kohdistuu länsivaltoihin, joita syytetään tiiviimmästä yhteistyöstä kieltäytymisestä.

– [Länsivallat] kyynisesti uskoivat klassiseen anglosaksiseen tyyliin, että [Adolf] Hitlerin vihamieliset toimet voitaisiin uudelleenohjata itään, tiedotteessa sanotaan.

Neuvostoliitto olikin ulkoministeriön mukaan ainoa valtio Euroopassa, joka yritti vastustaa natseja.

– Elokuuhun 1939 mennessä kahdeksan maata oli sopinut hyökkäämättömyyssopimuksen Hitlerin kanssa. Neuvostoliitosta tuli viimeinen suurvalta, joka otti tämän askeleen, tiedotteessa väitetään.

Venäjän harjoittama historian uudelleensepitys ei saa naapurimailta osakseen ymmärrystä. Viron presidentti Alan Karis kirjoittikin viestipalvelu X:ssä, että historia ei ole muuttunut juuri lainkaan.

– 86 vuotta Molotov-Ribbentrop -sopimuksen jälkeen näemme edelleen, kuinka imperiumit yrittävät piirtää rajoja uudelleen väkivallalla. Turvallisuus ja vapaus ovat kaikkien kansakuntien oikeuksia. Ukraina näyttää sen hinnan, kun historian pimeimmät oppitunnit unohdetaan, Karis kirjoitti.

