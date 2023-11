Kreml ei lopettanut liikekannallepanoa – uusien sotilaiden virta jatkuu

Venäjän johto määräsi syyskuun 21. päivänä 2022 osittaisen liikekannallepanon vastatoimena rintaman romahdukseen Harkovan seudulla.

Asevoimien riveihin on haalittu myös vapaaehtoisia tavanomaista korkeammilla palkkioilla. Kymmenien tuhansien vankien kerrotaan värväytyneen rintamalle saadakseen palvelusaikansa jälkeen armahduksen.

Liikekannallepanoa koskevaa asetusta ei koskaan kumottu, joten paikallishallinnot ovat jatkaneet pakkovärväyksiä tarpeen mukaan.

Vot Tak -media on jakanut vuodetun videon Itä-Siperiassa sijaitsevan Sahan tasavallan sotilasviranomaisten tapaamisesta. Upseerin mukaan jokaisen 36 aluepiiristä olisi saatava asevoimiin sata uutta miestä ennen vuoden loppua.

Hän arvosteli kokouksessa muita piirejä siitä, ettei värväystavoitteissa ole pysytty. Uusia sotilaita pitäisi kerätä ainakin 15 joka viikko.

Someone linked a video of Yakutia internal meeting of military recruitment offices. The head says each district needs to deliver 100 men before the end of the year. There are 36 municipalities in Yakutia.

Mobilisation in Russia never stopped https://t.co/UPib8bAUO1

— Anton Barbashin (@ABarbashin) November 12, 2023