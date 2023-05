Kranaatti osui miinalastiin – videolla valtava räjähdys

Ukrainan asevoimien 110. erillinen mekanisoitu prikaati on julkaissut lennokkivideon panssarimiinoilla lastatusta venäläisestä MTLB-miehistönkuljetusvaunusta Avdijivkan piirissä Donetskin alueella.

Ukrainalaislennokin pudottaessa kranaatin lastin päälle seuraa valtava räjähdys, jonka tulipallo syö myös lennokin. Myöhemmässä lennokkitarkastelussa näkyy, ettei räjähdyspaikasta ole jäljellä kuin musta läntti.

– Tämä on niitä harvinaisia kertoja, jolloin Mavic-droonin menettäminen ei harmita, kirjoittaa prikaati Telegram-kanavallaan.

Magic trick: the disappearance of Russian MTLB full of TM-62M antitank mines 🪄https://t.co/hb24FuHC3l pic.twitter.com/NGLh5tedsQ

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 19, 2023