”Kovin on hiljaista” – hallituksen viestintä ihmetyttää

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kehottaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta viestimään aktiivisemmin ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta.

Arvostelijoiden mukaan esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat viestineet Venäjän liikekannallepanosta ja Nordstream-kaasuputken vuodoista huomattavasti avoimemmin. Ilta-Sanomien mukaan jopa hallituspuolueissa on ihmetelty hallituksen viimeaikaista hiljaisuutta.

– Kovin on hiljaista. Oma näkemys on, että kyse on Venäjän näytöksestä, jolla viestitään lännelle sitä, että kykyä ja keinoja löytyy ja tällainen voi tapahtua missä ja milloin tahansa, Marko Kilpi kirjoittaa Facebookissa.

– Ja tietenkin voi olla aivan hyvin niin, että tällaisella iskulla on myös tarkoitus kiinnittää huomiota pois sieltä, minne sitä nyt ei haluta. Aina, kun tapahtuu jotain isoa, kannattaa katsoa muuallekin, Kilpi jatkaa.

Kansanedustaja huomauttaa maakaasun hinnan kääntyneen selvään laskuun ennen Nordstream-putkissa havaittuja vuotoja. Taustalla oli korvaavien energialähteiden etsiminen länsimaille.

– Mielestäni hallituksen pitäisi olla tässä aktiivisempi. Tällaiset iskut ja tapahtumat lisäävät kansalaisten turvattomuuden tunnetta ja pelkotiloja. Tätä lisää jatkuva uutisointi toinen toisistaan vakavammista ongelmista ja niitähän riittää, Marko Kilpi sanoo.