Venäjän ulkoministeriö ja sotapropagandajuliste Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

Kovien tappioiden seuraus – Venäjä ei saa rintamalle enää tarpeeksi sotilaita

Taloudellisten kannustimien rekrytointimallin arvioidaan menettävän tehoaan.
Venäjä saattaa alkaa mobilisoida aktiivisen reservin jäseniä ylläpitääkseen taisteluoperaatioitaan, koska hyökkääjä on kärsinyt kovia tappioita Ukrainan rintamalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjällä on kahdenlaisia reserviläisiä – aktiivisia ja passiivisia.

ISW:n mukaan kyseessä olisi aktiivisia reserviläisiä koskeva pienimuotoinen ja osittainen liikekannallepano.

– Venäjä ei todennäköisesti toteuta laajamittaista pakkomobilisaatiota asevoimien koon dramaattiseksi kasvattamiseksi tässä vaiheessa.

ISW arvioi, että Kremlin tämänhetkinen taloudellisten kannustimien rekrytointimalli on todennäköisesti menettämässä tehoaan.

– Mekanismin luominen pienimuotoista mobilisaatiota varten olisi merkittävä muutos Venäjän joukkojen muodostamisessa, joka on toistaiseksi nojannut rekrytointiin taloudellisten kannustimien ja liittymisbonusten avulla. Näin on voitu välttää 2022 syksyn hankalaksi osoittautunut massaliikekannallepano.

Venäjän hallituksen lainsäädäntötoimikunta hyväksyi uuden muutosluonnoksen, joka poistaa nykyiset oikeudelliset esteet reserviläisten lähettämiselle taisteluihin ilman virallista liikekannallepanon tai sodan julistamista.

