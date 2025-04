Kova viesti Washingtoniin ja Moskovaan: Ukraina ei ole romahduksen partaalla

Venäjän joukot tekevät pienimuotoisia hyökkäyksiä koko pitkällä rintamalinjalla Ukrainassa. Tästä huolimatta tilanne taistelukentällä ei ole läheskään niin huono, että Ukraina voitaisiin pakottaa epäedulliseen rauhansopimukseen, sotilasanalyytikot ja sotilaat kertovat Kyiv Independentille.

Sen jälkeen, kun Ukraina ilmoitti Venäjän keväthyökkäyksen alkaneen huhtikuun alussa, Moskova on saavuttanut pieniä voittoja useilla rintamalohkoilla kovin tappioin. Varsinaisen läpimurron saavuttaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä.

Kun Venäjän joukkojen edistyminen taistelukentällä on jumiutunut, USA yrittää samaan aikaan pakottaa Ukrainan kiireellisesti tulitaukoon ja rauhaan sodan lopettamiseksi hinnalla millä hyvänsä. Washington saattaa tunnustaa Moskovan laittoman Krimin liittämisen itseensä yhtenä osana koviksi myönnytyksiksi katsottuja ehtoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti, ettei USA pakota Ukrainaa legitimoimaan Venäjän miehitystä Krimillä. Trump ei kertonut, haluaisiko hän Ukrainan tunnustavan tämän virallisesti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sulki pois mahdollisuuden siltä, että Ukrainan alue tunnustettaisiin Venäjään kuuluvaksi. Trump kritisoi Zelenskyin kantaa ”vahingolliseksi rauhanneuvotteluille Venäjän kanssa”.

– Krim pysyy Venäjän hallussa. Ja Zelenskyi ymmärtää sen, ja kaikki ymmärtävät, että se on ollut heidän hallussaan jo pitkään, Trump sanoi Time-lehden haastattelussa.

Trumpin mukaan Venäjän suuri myönnytys on se, että Moskova ei valtaa Ukrainaa kokonaan.

Vaikka Ukrainan asevoimilla on käytössään vähemmän joukkoja ja asejärjestelmiä kuin hyökkääjällä, puolustaja on onnistunut vakauttamaan rintaman. Kyiv Independentin kanssa keskustelleiden asiantuntijoiden mukaan Ukraina voi jatkaa taistelua Trumpin väitteen vastaisesti.

– Ukrainan asema ei ole läheskään niin huono, että heidän tarvitsisi tehdä tällaisia myönnytyksiä, varsinkaan kun Venäjä ei tee mitään todellisia myönnytyksiä, sanoo avoimeen dataan perustuvan tutkimusprojekti Oryxin sotilasanalyytikko Jakub Janovsky.

Oryx seuraa Ukrainan ja Venäjän kalustomenetyksiä.

Venäjän joukot tekevät kovia tappioita vaativia hyökkäyksiä Itä-Ukrainan Donetskin alueella ja eteläisellä rintamalohkolla. Hyökkääjän joukoilla näyttää olevan vaikeuksia etenemisen jatkamiseksi.

Samaan aikaan Ukrainan joukot ovat parantaneet kykyään torjua hyökkäyksiä muun muassa edullisilla videolinkin kautta ohjattavilla FPV-räjähdedroneilla, miinoilla ja tykistöllä.

– Ryömiminen eteenpäin kilometri toisensa jälkeen Ukrainan kaltaisessa suureessa maassa ei ole kovin toteuttamiskelpoinen strategia, Janovsky toteaa.

Venäjä kuitenkin jatkaa hyökkäyksiään jatkuvasti, ja niiden voimakkuus vaihtelee päivästä toiseen.

Ukrainan kansalliskaartin Omega-erikoisoperaatiodivisioonan lennokkiyksikön komentaja Oleksandr Spytsin on samoilla linjoilla.

– Havaitsemme usein seuraavanlaisen toimintamallin: Kun venäläiset kärsivät kovia tappioita, seuraavana päivänä heidän aktiivisuutensa laskee. Heidän hyökkäyksenä taukoavat ehkä päiväksi tai ne keskittyvät toiselle suunnalle, ja sitten he palaavat taas tänne käyttäytyen kuin mitään ei olisi tapahtunut, Pokrovskin alueella taisteleva Spytsin sanoo.

Jakub Janovsky arvioi venäläisten mahdollisen etenemisen tulevaisuudessa riippuvan siitä, kuinka paljon resursseja Moskova on valmis allokoimaan tähän. Hän muistuttaa, että käyttökelpoinen kalusto neuvostoaikaisista massavarastoista ”kutistuu merkittävästi”.

Vaikka Venäjän tappiot ylittävät sen aseiden tuotantokapasiteetin, Moskova pystyisi hänen mukaansa todennäköisesti jatkamaan yksiköidensä täydentämistä tänä vuonna, vaikka se merkitsisikin vähemmän suotuisten vaihtoehtojen – kuten siviiliajoneuvojen – käyttämistä panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen sijaan.

Krimin niemimaan tunnustaminen de jure Venäjälle kuuluvaksi on etulinjan tilanteesta riippumatta ”varmasti kohtuutonta”, sanoo Ukrainan entinen puolustusministeri, Center for Defense Strategies -ajatushautomon puheenjohtaja Andrii Zahorodniuk.

Hänen mukaansa julkisuudessa kiertävässä ehdotetussa rauhankaavassa ”ei ole mitään konkreettista turvallisuustakuiden suhteen”, eikä se estä Venäjän presidentti Vladimir Putinia rikkomasta tulitaukoa ja aloittamasta sotaa uudelleen.

– Alueellisia menetyksiä voi virallisesti hyväksyä vain siinä vaiheessa, kun niitä ei voi saada takaisin. Mutta Venäjä voi rikkoa tulitaukoja niin monta kertaa kuin haluaa, Zahorodniuk sanoo korostaen, että Ukraina tarvitsee USA:lta ja Euroopalta vankat turvallisuustakuut.

– Vaikka Ukrainalla ei olisi jäljellä ’kortteja’, se ei silti voi hyväksyä jotain, mikä vahvistaa Putinia jatkotoimiin.

Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomon Venäjä-ohjelman varajohtaja John Hardie katsoo, että etulinjan yleistilanne ei ole hyvä, mutta ei myöskään kriittisen vakava.

Vaikka USA vetäisi jälleen sotilaallisen avun ja tiedustelutietojen jakamisen pois Ukrainalta, hän ei pidä Ukrainan etulinjan romahdusta todennäköisenä. Tosin vaikutukset joillakin sektoreilla – kuten ilmapuolustuksessa – saattavat tuntua nopeammin. Trumpin hallinto on uhannut USA:n hylkäävän tulitauko- ja rauhanneuvottelut, jos edistystä ei tapahdu tulevina viikkoina.

– Venäjän edistyminen keväthyökkäyksessään saattaa kiihtyä ajan myötä, vaikka sen jalkaväki on tällä hetkellä erittäin heikkolaatuista. Ukrainan erittäin hyvin ja tarkasti valmistellut puolustukset luovat kuitenkin pelottavan haasteen venäläisille hyökkääjille, Hardie sanoo

– En usko, että Ukraina on tilanteessa, jossa sen on hyväksyttävä USA:n sanelu tai Venäjän vaatimukset saadakseen sopimus välittömästi.

Huge if they’re right. NB: “Where six months ago UKR’s forces worried that the enemy was slowly rolling them back, they now think that drones and well-prepared defensive positions can hold the RUs off… Whether a ceasefire deal will come is uncertain. Ukraine is relying on its own strengths.”

— Edward Walker (@gnuggat.bsky.social) 2025-04-27T20:36:41.086Z