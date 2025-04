Kova tuuli voi aiheuttaa vahinkoja loppuviikolla

Voimakas tuuli aiheuttaa paikoin vahinkoja maan keski- ja pohjoisosissa torstaina ja perjantaina. Lisäksi maasto on kuivaa maan etelä- ja länsiosassa, joten mahdolliset maastopalot leviävät nopeasti tuulisessa säässä, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ennusteen mukaan myrskykeskus liikkuu lähivuorokausien aikana Norjan pohjoisrannikkoa pitkin itään ja voimistaa lännen ja pohjoisen välisiä tuulia laajalla alueella Fennoskandiassa.

Voimakkaimmat tuulet osuvat Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan torstaina illalla, jossa ne aiheuttavat jonkin verran vahinkoja. Tämän jälkeen tuulinen alue laajenee nopeasti muualle maan pohjoisosaan sekä osittain myös maan keskiosaan.

Maaperä on monin paikoin vielä roudassa, mikä vähentää puustovahinkoja. Voimakkaimmat tuulet laantuvat perjantain aikana, mutta vielä lauantai-iltapäivä on etelässä varsin tuulinen.

Lumi on sulanut ja maasto on kuivunut poutaisen ja aurinkoisen sään vaikutuksesta laajalti maan etelä- ja länsiosassa. Samalla maastopalovaroitusalue on laajentunut maan lounaisosassa.

Mikäli maastopaloja syttyy lähipäivien aikana, ne voivat levitä hyvin nopeasti.

– Avotulen tekeminen on maastopalovaroituksen aikana kiellettyä, ja tulen tekemistä kannattaa muutenkin lykätä tuulisten päivien yli. Maastopalovaroituksen voimassaolon voi tarkistaa helposti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta ja sääsovelluksen Varoitukset-välilehdeltä, vinkkaa tiedotteessa meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Tuulen kääntyminen lännen ja pohjoisen välille merkitsee myös sään nopeaa viilenemistä. Tänään keskiviikkona mitattiin kuluvan vuoden ensimmäinen 15 lämpöasteen ylitys Suomessa, ja myös torstaista tulee vuodenaikaan nähden hyvin lämmin etelässä.

Kuitenkin jo lauantaina päivän korkein lämpötila jää suurimmassa osassa maata nollaan tai pakkasen puolelle. Lämpöasteita on tällöin enää eteläisimmässä Suomessa.