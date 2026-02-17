Koulussa veitsi-isku – HS: Poliisi ei kertonut mitään

Espoon Leppävaarassa sijaitseva ammattiopisto Live joutui veitsihyökkäyksen kohteeksi viime syyskuussa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

18-vuotias mies yritti vahingoittaa keittiöveitsellä kahta maahanmuuttajataustaista oppilasta. Teko jäi yritykseksi, sillä koulun henkilökunta pysäytti hänet.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nuorta miestä syytetään törkeään henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja kahdesta törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Tapauksesta tekee erikoisen se, että poliisi ei ole tiedottanut tapauksesta tutkinnan missään vaiheessa. HS:n mukaan aineisto tuli julkiseksi sen jälkeen, kun asiaa alettiin käsitellä käräjäoikeudessa. Aineiston mukaan poliisi oli löytänyt kotietsinnässä muun muassa miehen kirjoittaman ”manifestin”, jossa hän avasi motiiveja teolleen. Kirjoituksen perusteella teon motiivi oli rasistinen ja mies ilmaisi avoimesti vihaavansa myös esimerkiksi vasemmistolaisia ja homoseksuaaleja.

Tapauksen käsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on vielä kesken. Käsittely jatkuu, kun miehen mielentilatutkimus on valmistunut.