Venäläiset koululaiset Sosnovyi Borista ovat saaneet kouriintuntuvan esitelmän sotilaslääketieteestä, kun heille järjestettiin ”Rohkeus”-niminen oppitunti. Asiasta kertoo paikallinen Telegram-kanava Ne norma.

Moskovan alueella toimivaan nuortenkeskukseen pystytetty interaktiivinen näyttely kopioi Kolomnan sotasairaalaa. Näyttely sisältää kiinalaiskauppa ”AliExpressiltä tilattuja” amputoituja raajoja sekä verisiä mallinukkeja, kuten esimerkiksi miestä esittävän mannekiinin, jonka pää on kääreissä ja rinnasta törröttää kranaatti.

Alakoulua käyvät lapset pukeutuivat retkellään leikkaussaliasuihin ja yrittivät auttaa ”haavoittuneita” esittäessään kirurgeja ja hoitajia. Esillä oli myös useita esineitä, jotka kirurgi N.K. Mitropolsky oli kerännyt sotilaiden ruumiista vuosina 1941-45.

Nuortenkeskuksen työntekijän mukaan elämys teki koululaisiin ”valtavan vaikutuksen”.

– Nämä vierailut ovat osa Venäjän hallituksen ohjelmaa lasten isänmaallisesta kasvatuksesta, toteaa brittiläinen historioitsija Chris Owen X-viestiketjussaan.

Osana isänmaallista kasvatusta koululaiset opettelevat Venäjällä myös sodankäyntiä juoksuhaudoissa, taistelua ilman aseita, miinojen laskemista maahan, aseiden käyttöä sekä haavojen sitomista.

