Kotkan valtava akkutehdas sai ympäristöluvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Easpring Finland New Materials Oy:n akkumateriaalitehdashankkeelle. Päätös on Kotkaan suunnitellulle noin 770 miljoonan euron investointihankkeelle merkittävä edistysaskel.

Tehtaassa on tarkoitus valmistaa katodiaktiivimateriaalia. Sitä tarvitaan litiumioniakuissa, joiden kysyntä kasvaa esimerkiksi liikenteen sähköistymisen sekä uusiutuvan sähköntuotannon vaatiman energiavarastoinnin vuoksi.

Tehtaan tuotannon arvioidaan olevan keskimäärin 60 000 tonnia NMC- eli nikkeli-mangaani-koboltti-pohjaista katodimateriaalia vuodessa, mikä kattaa noin 500 000–800 000 sähköauton katodimateriaalitarpeen asennettujen akkujen koosta riippuen.

Tehtaan tontti sijaitsee Kotkan Keltakallion teollisuusalueella, noin kahdeksan kilometrin päässä Kotkan keskustasta.

– Olemme iloisia myönteisestä lupapäätöksestä, jonka myötä pääsemme jatkamaan hankkeen edistämistä. Kotkan tehdas tulee olemaan ensimmäinen NMC-pohjaisen katodiaktiivimateriaalin tuotantolaitos Suomessa ja se vastaa eurooppalaisten akkutehtaiden tarpeisiin. Yhdessä kumppaneidemme kanssa meillä on erinomainen mahdollisuus luoda Kotkaan merkittävää uutta puhtaan siirtymän teollisuutta, Easpring Finland New Materialsin johtaja Vesa Koivisto toteaa.

Kotkan CAM-tehdas työllistää toimiessaan suoraan noin 270 henkilötyövuotta, ja konsulttiyhtiö Rambollilla teetetyn arvion mukaan se tuottaa noin 180 miljoonaa euroa uusia verotuloja vuodessa.

Aluehallintovirasto käsitteli ympäristölupahakemuksen vihreän siirtymän etusijamenettelyssä. Tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2026.