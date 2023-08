Kotiin palannut Wagner-taistelija ampui bussikuskin

Wagner-palkkasotilasarmeijan riveistä kotiinsa palanut Andrei Trojanov tappoi pikkubussin kuljettajan valtatiellä Moskovassa, kun tämä ei päästänyt Trojanovia ohittamaan.

Turvallisuuspalveluiden palveluksessa tiettävästi oleva lähde kertoi, että Trojanov ampui kuljettajan liikkuvasta autostaan. Hän oli hiljattain palannut Valko-Venäjältä.

Kyse on vain yhdestä esimerkistä palanneiden Wagner-taistelijoiden rikoksista. Ajatuspaja Institute for the Study of War ISW kertoo, että sotaan vankiloista värvätyt ja palveluksensa vastineeksi armahdetut vangit ovat syyllistyneet useisiin vakaviin rikoksiin palattuaan rintamalta.

Sisäpiirilähteen mukaan Trojanov todennäköisesti välttyy rikossyytteiltä, sillä Moskovan alueen poliisi on haluton olemaan tekemisissä Wagner-sotilaiden kanssa.

Venäläinen oppositiokanava puolestaan kertoi Aleksei Kostrominin raiskanneen ja hakanneen naisen pian sen jälkeen, kun oli palannut Venäjälle. Kostromin murhasi naisen vuonna 2020 ennen liittymistään Wagneriin.

Lisäksi Wagnerin sotilaat kehuskelevat avoimesti raakuuksilla, joita ovat tehneet Ukrainassa. Aikoinaan 17 vuoden tuomion kahdesta murhasta saanut ja rangaistussiirtolasta rekrytoitu Mihail Antipov kertoo videolla, kuinka hän ja muut wagnerilaiset tappoivat teloitustyyliin Puolan kansalaisen Ukrainassa.

