Korvaako kesämökki kaupunkilaisten ahdasta asumista? Tutkija selvitti

Julkisessa keskustelussa asumisen ahtaudesta on joskus esitetty, että kesämökit kompensoisivat suomalaisten kansainvälisesti vertailuna matalahkoa asumisväljyyttä, ja että asuntojen kokoa ei olisi mökkien ansiosta niin suurta tarvetta kasvattaakaan.

– Tilastotarkastelu ei ainakaan Helsingin osalta tällaista ajatusta tue, kertoo väitettä postinumeroalueittain tarkastellut Helsingin kaupunkitietoyksikön tutkija Ari Niska artikkelissaan.

Mökkien omistus keskittyy erityisesti niille alueille, joilla jo muutenkin asutaan väljemmin ja tulotaso on korkeampi. Alueilla, joilla asumisahtaus on yleisintä, kesämökkien omistus on puolestaan verrattain vähäistä.

Helsingissä kesämökki omistetaan selvästi harvemmin kuin maassa keskimäärin. Kun suomalaisista kotitalouksista useampi kuin joka neljäs omistaa kesämökin, Helsingissä osuus on hieman alle 13 prosenttia talouksista.

Vuonna 2022 helsinkiläiset kotitaloudet omistivat kaikista Suomen noin 510 000 kesämökistä 43 000 kappaletta.

Yleisintä kesämökin omistaminen on Helsingissä Kuusisaari–Lehtisaaren, Tammisalon, Länsi-Pakilan ja Östersundomin postinumeroalueilla, missä vähintään joka kolmas kotitalous omistaa kesämökin. Näillä Helsingin alueilla mökkiomistus on siis koko Suomen keskiarvoa yleisempää.

Näillä alueilla suurempi osa väestöstä kuuluu ylempiin tuloluokkiin, ja myös omistusasuminen sekä pientaloasuminen on yleisempää.

Kantakaupungissa kerrostalovaltaiset Katajanokka tai Kruununhaka kuuluvat alueisiin, joilla kesämökkiomistus on yleistä. Nämä alueet kuuluvat varsin hyvätuloisten alueiden joukkoon ja asumisväljyys on kaupungin keskiarvoa korkeampi.

Vähiten kesämökkejä omistavat kotitaloudet löytyvät Helsingissä itäisestä kantakaupungista, eli Sörnäisten–Harjun, Vallilan–Hermannin ja Alppilan–Etu-Vallilan postinumeroalueilta. Esimerkiksi Sörnäisissä mökki on vain viidellä prosentilla kotitalouksista.

Näillä alueilla myös asumisväljyys eli asukasta kohti käytettävissä olevien neliömetrien määrä, on matalampi kuin kaupungin keskiarvo, joka on 34 neliötä per asukas.

Kesämökin omistaminen on harvinaisempaa niillä Helsingin alueilla, joilla nuorten ja yksinasuvien osuus on suuri. Muun muassa useimmat mainituista vähäisen mökkiomistuksen alueista ovat sellaisia, joilla asukkaiden keski-ikä on alle 40 vuotta ja joilla yksinasuvia kotitalouksia on yli puolet.