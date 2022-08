Kortti hyllylle: Nuori kaahasi rajua ylinopeutta koulun lähellä

Poliisi on kertonut valvovansa liikennettä tehostetusti koulujen alkamisen yhteydessä. Monilla paikkakunnilla peruskoulun lukuvuosi alkoi tällä viikolla.

Samalla autoilijoita on kehotettu erityiseen varovaisuuteen, sillä liikenteessä on paljon pieniä lapsia. Esimerkiksi Autoliitto on korostanut havainnoimisen merkitystä etenkin suojateillä. Suojateiden läheisyydessä on aina valmistauduttava pysähtymään, sillä tieliikennelakikin velvoittaa antamaan suojatietä ylittävälle jalankulkijalle tietä.

– Toisille oppi menee hitaammin perille. Raportti kentältä: Nuori henkilö ajoi 68 km/h, sallittu nopeus 30 km/h. Paikassa risteys, suojateitä, lisäksi vieressä koulu. Sakko ja kortti hyllylle, Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein kirjoittaa Twitterissä.

Pasterstein ei tarkemmin yksilöi, minkä koulun läheisyydessä ylinopeus havaittiin. Hänen mukaansa viime vuonna ”samoilla nurkilla” mitattiin hieman suurempi ylinopeus ilman ajo-oikeutta.

Toisille oppi menee hitaammin perille. Raportti kentältä: Nuori henkilö ajoi 68 km/h sallittu 30. Paikassa risteys, suojateitä ,lisäksi vieressä koulu. Sakko ja kortti hyllylle.

Viime vuonna samoilla nurkilla hiukan suurempi ylinopeus ilman ajo-oikeutta. #Helsinki #koulutie — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) August 12, 2022