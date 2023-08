Korot jarruttavat yritysten kasvua ja investointeja

– Yrittäjät arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen kohtuullisen myönteisesti. Vaikka tilanne on hieman parantunut, taso on yhä alle toukokuun 2022 mittauksen. Yrityksiä painavat osin samat tekijät kuin kotitalouksia: korkeat korot iskevät velallisiin yrityksiin ja kohonneet kustannukset rokottavat monen kannattavuutta, Suomn Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Hieman yli puolet (58 %) yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arvion ”ei hyvä eikä huono” antaa 29 prosenttia ja melko tai erittäin huonon 17 prosenttia, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Tilanne on paras yli kymmenen henkeä työllistävissä ja heikoin yksinyrittäjien yrityksissä.

– Mitä pienempi yritys on, sitä heikommaksi tilanne arvioidaan. Yrityksen koko onkin tärkein erottava tekijä, alueelliset tai toimialakohtaiset erot ovat yllättävän vähäisiä, Brotherus toteaa.

Kolmannes (32 %) yrityksistä arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Uudellamaalla odotetaan eniten tilanteen paranevan (38 %).

Brotheruksen mukaan tulevaisuususko ei ole onneksi yrittäjien joukossa rapistunut pitkittyneestä matalasuhdanteesta huolimatta, vaan luottamus seuraavaan vuoteen on pysynyt ennallaan.

– Moni odottaa uudelta hallitukselta lupauksien lunastamista hallitustaipaleen alussa, joten ensi vuoden budjettiin ja työmarkkinauudistuksiin liittyy suurta mielenkiintoa, hän toteaa.

Koko Suomessa heikentymistä tai lopettamista odotetaan 19 prosentissa yrityksistä. Luku on suurin Pohjois- ja Itä-Suomessa (23 %).

– Inflaatio kohtelee yrityksiä epätasaisesti: osa kykenee nostamaan hintojaan ja kannattavuuttaan, kun toiset eivät pysty siirtämään kohonneita kustannuksia omien tuotteiden hintoihin. Huolestuttavaa on, että inflaation vuoksi peräti joka viides yritys on perunut tai lykännyt investointejaan. Tämä tarkoittaa yrityksen ja koko kansantalouden kasvupotentiaalin rapistumista, Brotherus sanoo.

Korot tuntuvat yrityksissä

Korkeampien korkojen vaikutuksesta kannattavuus on heikentynyt 27 prosentilla, investointeja on lykännyt tai perunut 17 prosenttia ja kasvuhakuisuus on vähentynyt 15 prosentilla.

– Inflaation ohella korot vievät investointi- ja kasvuhaluja. Lukemat kertovat, että inflaatio- ja korkopiikillä voi olla odotettua pidempi negatiivinen vaikutus yritysten ja talouden tulevaan kehitykseen, Brotherus sanoo.

Tällä hetkellä yrityksistä 39 prosenttia on velallisia. Yleensä vakuutena on asunto tai muu kiinteistö. Yrityksistä 51 prosenttia kertoo, että koroilla ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan.

Yli puolella (59 %) yrityksistä ei ole lainkaan velkaa: teollisuudessa osuus on 44 prosenttia, asiantuntijapalveluissa 78 prosenttia. Eniten velkaisia yrityksiä löytyy Pohjois- ja Itä-Suomesta.

Yrittäjägallupiin vastasi 1207 pk-yrityksen edustajaa 9.–16.8.2023 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.