Koronan saaneita kuoli 183 viikossa

Suomessa on viikon aikana raportoitu 183 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista tilastoista.

Määrä on kasvanut edellisestä viikosta, jolloin raportoituja kuolemia oli 92. Sitä edeltävällä viikolla raportoitiin 260 koronaan liittyvää kuolemaa.

Suurin osa menehtyneistä on yli 80-vuotiaita.

THL tilastoi koronavirukseen liittyviksi kaikki sellaiset kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden kuluessa positiivisesta koronavirustestistä.

Tämän vuoksi tilastoista ei voida eritellä, kuinka monessa tapauksessa koronavirus on ollut varsinainen kuolinsyy tai kuolemaa edistävä tekijä.

Koronaviruksen takia on sairaalassa tällä hetkellä 930 potilasta, joista 17 on tehohoidossa.

Viikon aikana on todettu noin 11 000 varmistettua tartuntaa. Noin 30 prosenttia testeistä on ollut positiivisia. Tartuntojen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, koska kaikkia altistuneita tai oireisia ei enää testata.