Korona leviää Kiinassa, uusia sulkutiloja suurkaupunkeihin

Koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt kaikkiin Manner-Kiinan 31 provinssiin maan tiukasta epidemialinjasta huolimatta.

Ekonomistien mukaan niin sanotulla nollastrategialla on ollut haitallinen vaikutus maan talouskehitykseen. Laajat sulkutilat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä tuotantoon ja toimitusketjuihin.

Koronatilanne on haastava paikallishallinnon kannalta, sillä pieniinkin tartuntaryppäisiin vastataan Kiinassa sulkutiloilla ja väestön pakollisella massatestaamisella. Maanantaina ilmoitettiin 1 717 uutta paikallista infektiota eli vähemmän kuin kaksi viikkoa sitten.

Nomura-yhtiön pääekonomisti Ting Lu varoittaa markkinahäiriöistä seuraavien viikkojen aikana, jos suurkaupungit joutuvat päättämään uusista sulkutiloista.

– Vaikka koronatapausten määrä on laskussa, voi todellinen tautitilanne olla heikkenemässä, koska omikronmuunnos on päässyt jälleen leviämään suuriin kaupunkeihin, Ting Lu totesi Asia Financial -sivuston mukaan.

Yritysten ja kuluttajien luottamus Kiinan talouskehitykseen on heikentynyt kuluvan vuoden aikana. Erityisesti maan kiinteistösektorin tilanne on herättänyt huolta.

South China Morning Post -lehden mukaan teknologiateollisuudestaan tunnettu Shenzhen on asettanut epidemiatilanteen vuoksi useita asuinalueita sulkutilaan. Tartuntamäärät ovat olleet kasvussa myös Pekingissä.

Tianjinin satamakaupungissa on lisätty massatestausta kommunistipuolueen johdon tapaamisen edellä.