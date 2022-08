Kiinan asuntokuplan varoitetaan olevan puhkeamassa

Kiinan asuntomarkkinoiden käänteen on ennakoitu uhkaavan lähitulevaisuudessa koko maan talouskehitystä.

Kiinteistöalan tilastojen perusteella asuntojen hinnat ovat kääntyneet pitkän nousun jälkeen laskuun monissa kaupungeissa, minkä lisäksi asuntokauppojen määrät ovat hidastuneet jo 13 peräkkäisenä kuukautena.

Wall Street Journal -lehden mukaan osa asiantuntijoista uskoo asuntomarkkinoiden kuplan olevan puhkeamassa.

Eri puolilla Kiinaa on tällä hetkellä miljoonia ennakkoon myytyjä asuntoja, joiden valmistuminen on syystä tai toisesta viivästynyt. Asuntovelalliset ovat kieltäytyneet maksamaan arviolta yhteensä 360 miljardin euron arvoisia lainojaan, jos hankkeita ei saada valmiiksi. Analyytikoiden mukaan pankkien pitäisi silti selvitä vastaavista tappioista.

Bank of American julkaiseman raportin perusteella noin yhdeksän prosenttia vuosina 2020–2021 ennakkomyydystä asuntopinta-alasta ei tule valmistumaan kiinteistöyhtiöiden talousvaikeuksien vuoksi. Asia koskee 2,4 miljoonaa kotitaloutta.

– Jos tilanteeseen ei puututa, tapaukset voivat heikentää markkinoiden luottamusta, iskeä kiinteistökauppoihin ja investointeihin, painaa talouskasvua ja aiheuttaa yhteiskunnallista epävakautta, raportissa todetaan.

Virallisten lukujen mukaan Kiinan bruttokansantuote kasvoi 0,4 prosenttia toisella neljänneksellä vuodentakaiseen nähden. Kiinteistösektorilla kirjattiin samalla seitsemän prosentin lasku. Ekonomistien mukaan käänne heijastuu rakennusteollisuuteen ja monille muille aloille, eikä ongelmia todennäköisesti saada korjattua lyhyellä aikavälillä.

Kansainvälisten sijoittajien on arvioitu menettäneen noin 97 miljardia euroa kiinalaisten kiinteistöalan yhtiöiden vaikeuksien vuoksi. Natixis-pankin pääekonomisti Alicia García-Herrero on eri mieltä väitteistä, joiden mukaan Kiinan talous olisi jo ajautunut laajempaan kriisiin. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että maan talouskasvu tulee hyytymään.

Käänteen arvioidaan olevan seurausta liiallisesta rakentamisesta ja yhtiöiden voimakkaasta velkaantumisesta. Kiinan viranomaisten kerrotaan poistaneen monia sosiaalisen median julkaisuja, joissa on valitettu kiinteistöhankkeiden tilasta. Osa asiantuntijoista uskoo maan pankkijärjestelmän olevan jo uhattuna.