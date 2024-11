Korona jäi kakkoseksi: Salakavala tauti tappaa jo enemmän

Tuberkuloosi on kiilannut takaisin maailmassa eniten ihmisiä tappavaksi sairaudeksi, varoittaa maailman terveysjärjestö WHO. Koronavirus Sars-Cov2 piti WHO:n tilaston kärkipaikkaa edeltävät kolme vuotta.

Tuberkuloosi oli viime vuonna todennäköisesti maailman yleisin kuolemaan johtanut yksittäinen tauti. Koko maailmassa diagnosoitujen tapausten määrä nousi 7,5 miljoonasta ennätykselliseen 8,2 miljoonaan. Tartuntojen määrä on suurin sen jälkeen, kun WHO alkoi tilastoida niitä vuonna 1995.

Tuberkuloosi on hoidettavissa, mutta kovinkaan moni maailmassa ei pääse hoidon piiriin. Lisäksi tauti kehittyy, ja siitä tunnetaan lääkeresistenttejä muotoja. Arviolta kaksi viidestä lääkeresistentin kannan kantajasta saadaan hoitoon.

Ilman hoitoa tuberkuloosi tappaa. Hitaasti, mutta tappaa kuitenkin.

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tavallisin muoto on keuhkotuberkuloosi, mutta sairaus voi kuitenkin ilmetä missä tahansa elimessä. Osalla keuhkotuberkuloosipotilaista erittyy ysköksiin niin paljon tuberkuloosibakteereita, että lähiympäristöllä on riski saada tartunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan altistuneista on joka kolmas saa tartunnan.

Sairaus on salakavala, sillä sen itämisaika vaihtelee parista vuodesta jopa kymmeniin vuosiin. Sairastumisriskiä kasvattaa erityisesti heikentynyt puolustuskyky ja puutteet immuunijärjestelmässä kuten HIV. HIV-tartunnan ja tuberkuloosin yhdistelmää esiintyy WHO:n mukaan eniten Afrikassa.

Yli puolet kaikista maailman tartunnoista tapahtuu Intiassa, Indonesiassa, Kiinassa, Filippiineillä ja Pakistanissa, mutta Suomessa myös THL varautuu Helsingin Sanomien mukaan siihen, että tartuntojen määrä voi kasvaa.

THL kertoo sivuillaan, että Suomessa todettiin viime vuonna 178 tuberkuloositapausta. Se oli hiukan vähemmän kuin vuonna 2022, mutta ensimmäistä kertaa ulkomaalaisten osuus tartunnoista oli suurempi kuin suomalaisten. 52 prosenttia tartunnoista todettiin ihmisillä, jotka eivät ole syntyneet Suomessa. Tuberkuloosi on yleinen esimerkiksi Ukrainassa, ja Ukrainasta saapuneet muodostivat 11 prosenttia todetuista tapauksista.

Tuberkuloosiin on olemassa rokote. Kansallisessa rokotusohjelmassa BCG-rokotuksen saavat maksutta alle 7-vuotiaat lapset, joilla on suurentunut riski saada tuberkuloositartunta.

Suomessa tuberkuloosi oli 1900-luvun alussa yleisimpiä nuorten ihmisten kuolinsyitä. Vielä vuosituhannen vaihteessa tapauksia todettiin vuositasolla 500–600.

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tämä tarkoittaa, että viranomaisilla on velvollisuus jäljittää tartunta ja estää sen leviäminen.