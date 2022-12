”Korona-aalto iskee todella nopeasti” – puoli miljoonaa vaarassa kuolla Kiinassa

Koronavirustoimien keventämisen ennakoidaan aiheuttavan talvikuukausien aikana maailman suurimman epidemia-aallon Kiinassa.

Terveysviranomaisten arvion mukaan noin 800 miljoonaa ihmistä voi saada lähiaikoina infektion. Useat eri mallinnukset ennustavat puolta miljoonaa kuolonuhria, NPR kertoo.

Kiinan tautikeskuksen varajohtaja Xiaofeng Liang on todennut, että noin 60 prosenttia väestöstä tulisi saamaan koronan ensimmäisen suuren tautiaallon aikana. Noin kymmenen prosenttia maapallon väestöstä sairastuisi näin ollen seuraavien 90 vuorokauden kuluessa.

Hongkongin yliopiston epidemiologi Ben Cowling pitää ennusteita uskottavina.

– Tartuntapiikki iskee valitettavasti todella nopeasti. Tämä on pahinta, tutkija sanoo.

Tartuntatahtia kuvaava R-luku oli pandemian alussa 2–3, eli yksi sairastunut levitti taudin eteenpäin kahdelle tai kolmelle muulle. Viime talven omikronaallon aikana R-luku oli Yhdysvalloissa 10–11.

Kiinan terveysviranomaiset ennakoivat R-luvun olevan jopa 16 talviepidemian aikana.

– Tartuttavuus on todella korkealla tasolla. Tämän vuoksi Kiina ei pystynyt pitämään kiinni nollastrategiastaan. Virus on liian tarttuva jopa heille, Ben Cowling toteaa.

Tragic Covid situation unfolding in China. I'm told by D.C. insiders that this is receiving lots of attention by the feds, because of its obvious health, economic, and geopolitical implications. https://t.co/9FvBNLP4kp

— Bob Wachter (@Bob_Wachter) December 19, 2022