Korkeilta virkamiehiltä ja johtajilta takavarikoidaan passeja Venäjällä

Venäjän turvallisuuspalvelut ovat alkaneet takavarikoida korkeiden virkamiesten ja valtion yhtiöiden johtajien passeja, Financial Times uutisoi.

Kovan liikkeen takana on Venäjän diktaattori Vladimir Putinin hallinnossa leviävä pelko vuodoista ja loikkauksista. Venäjän siviilijohdon ja yritysmaailman eliitin on kerrottu vastustavan laajasti sotaa Ukrainassa.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov myöntää FT:lle, että ”arkaluontoisissa” tehtävissä työskentelevien matkustussääntöjä on tiukennettu.

– Säännöt ovat paikoin muodollisia ja paikoin kiinni tietyistä päätöksistä… koskien tiettyjä työntekijöitä, Peskov muotoilee.

Salaiseen materiaaliin käsiksi pääsevien venäläisvirkamiesten on tullut tallettaa passinsa tiedustelun pyörittämien yhtiöiden tai virastojen ”erikoisosastojen” haltuun aina neuvostoajoista lähtien.

Käytäntöä ei lähteiden mukaan kuitenkaan ole pahemmin noudatettu vuosikausiin. Muutos tapahtui vasta Venäjän hyökättyä Ukrainan Krimille alkuvuodesta 2014. Viime vuoden helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen politiikka on kiristynyt entisestään.

Rajoitusten kerrotaan vaihtelevan yritys- ja viranomaiskohtaisesti.

Venäjän keskuspankissa aiemmin työskennellyt Aleksandra Prokopenko sanoo passirajoitusten laajentuneen koskemaan myös heitä, joilla ei ole turvaluokitusta.

– He tulevat nyt joidenkin luokse ja sanovat, että ”olkaa hyvä ja luovuttakaa punaiset siviilipassinne, koska teillä on pääsy isänmaan kannalta arkaluontoiseen tietoon, joten me haluamme hallita liikkumistanne”, hän avaa.

Prokopenko jätti työnsä ja lähti Venäjältä sen jälkeen, kun Moskova aloitti uuden hyökkäyksensä Ukrainaan vuosi sitten. Hänen mukaansa turvallisuuspalveluilla on nyt käytännössä vapaat kädet tulkita valtiollisten salaisuuksien suojelua koskevia lakeja.

Moskova on tiettävästi pyrkinyt myös rajoittamaan poliitikkojen matkailua. Kommersantin mukaan paikallispoliitikkoja on suositettu olemaan matkustamatta ulkomaille ainakin seitsemällä Venäjän alueella.

Kiristyvän ilmapiirin ja kovien toimien takana on Moskovan valtaeliitin jakautuminen.

– Mahdollisia rakoja Venäjän eliitissä? Kremlillä on tähän ratkaisu, Venäjä-asiantuntija, tutkija Aleksander Gabujev toteaa sarkastisesti Twitterissä matkustusrajoituksista.

Potential cracks in 🇷🇺 elite? The Kremlin has a remedy! "Russia’s security services are confiscating the passports of senior officials & SOE executives to prevent overseas travel, as paranoia over leaks and defections spreads, @maxseddon reports in @FT. https://t.co/dWAaTOs7EL

— Alexander Gabuev 陳寒士 (@AlexGabuev) April 3, 2023