Korkeasaaresta kadonnut käärme on löytynyt

Puoli vuotta kateissa ollut Korkeasaaren brasiliansateenkaariboa Pedro on löytynyt, Korkeasaaren eläintarha kertoo tiedotteessa.

Käärme löytyi kerälle kiertyneenä Amazonia-talosta tarhansa viereisestä lattiakaivosta, joka pestään kerran viikossa. Hyväkuntoinen karkulainen on nyt trooppisten talojen takatiloissa lepäämässä seikkailunsa päätteeksi.

– Katsoin, että mitäs täällä kaivossa on, jotain oranssia. Sitten huusin ja juoksin hakemaan työkaverin paikalle. Koskaan en ole käärmeen näkemisestä ollut näin iloinen! Käärme nostettiin kaivon viileästä vedestä laatikkoon lämmittelemään, kertoo eläintenhoitaja Sini Paldan löytöhetkestä.

Käärme oli hieman laihtunut, mutta virkeä ja hyväkuntoinen, joten se on löytänyt ravintoa itselleen. Painoa sillä oli 1,75 kiloa. Eläinlääkäri kävi tarkistamassa Pedron ja antoi sille nesteytystä siltä varalta, että se on ollut pitkään ravinnotta.

Viemärintuoksuinen karkulainen pääsi lämpimään kylpyyn, minkä aikana eläintenhoitajat valmistelivat sille takatiloihin väliaikaisen terraarion ja laittoivat kaksi pakastehiirtä sulamaan. Myöhemmin iltapäivällä Pedro söi sille annetut hiiret ja kaivautui terraarionsa karikkeeseen lepäämään.

Eläintenhoitajilla brasiliansateenkaariboa Pedro on ollut mielessä lähes päivittäin, vaikka 1,5-metrisen käärmeen katoamisesta on jo puoli vuotta. Pedro on 12-vuotias entinen lemmikki, joka muutti Amazonia-talon terraarioon toukokuussa 2023.

Katoaminen huomattiin heinäkuun alussa ja tarhan viemäriä pidettiin todennäköisenä karkureittinä. Sateenkaariboa viihtyy hyvin vedessä ja voi viettää siellä pitkiä aikoja. Se liikkuu yöaikaan ja lepää päivisin, eikä hakeudu ihmisten luokse. Kuristajakäärmeenä se pyydystää ravintonsa kiertymällä saaliin ympärille ja tarvitsee aterian noin kuukauden välein.

Lattiakaivo, josta Pedro löytyi, on aivan sen entisen terraarion vieressä. Kaivo puhdistetaan kerran viikossa, joten käärme ei ole ollut siellä kauaa. Lattiakaivosta on kokoojaputken kautta pääsy eri puolille Amazonia-taloa. Talon ulkopuolelle etenemisen viemäreitä pitkin estää kokoojakaivo. Käärmeen etsinnän aikana talon viemäreitä kuvattiin sekä Korkeasaaren omalla kuvauskalustolla että LVI-alan ammattilaisten välineillä tuloksetta.

Käärme on liikkunut Amazonia-talossa myös viemäreiden ulkopuolella. Puolen vuoden säännöllisten etsintöjen aikana talosta löytyi kaksi todennäköisesti käärmeen jättämää jälkeä, mikä piti yllä toivoa Pedron löytymisestä hyvissä voimissa. Pedrolla tiedettiin olevan kaikki edellytykset pärjätä Amazonia-talossa, jossa on lämpöä, piilopaikkoja sekä luonnonvaraisia hiiriä ja myyriä.