Korkeakoulutettujen työttömyys ennätystasolla, valmistuneilla käänne parempaan

Työttömien korkeakoulutettujen määrä on edelleen jatkanut kasvuaan ja noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, kertoo Akava Works tuoreessa työttömyys- ja lomautuskatsauksessaan.

Korkeakoulutettujen työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana noin 9000 henkilöllä. Kaikkiaan korkeakoulutettuja työttömiä työnhakijoita on Suomessa noin 67000.

Heinäkuussa työttömiä korkeakoulutettuja oli 4960 enemmän kuin heinäkuussa 2016, johon työttömien määrän aiempi ennätys ajoittuu.

– Korkeakoulutettujen työttömyyden nousutahti on hidastunut selvästi kuluvan vuoden aikana ja erityisesti viime kuukausina. Kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella voidaan laskea, että viimeisen puolen vuoden aikana korkeakoulutettujen työttömyys kasvoi vajaalla 3950 henkilöllä, mutta sitä edellisen puolen vuoden aikana paljon enemmän, lähes 6400 henkilöllä. Muutos on lupauksia herättävä, joskin riittämätön, katsauksessa todetaan.

Korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on linjassa yleisen työttömyyden kasvun kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan heinäkuussa Suomessa oli työttömiä työnhakijoita noin 340000 henkilöä, joka oli runsaat 33000 henkilöä enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Akava Worksin mukaan nykyisen trendin perusteella on selvää, että työttömyyden nousu on hidastunut merkittävästi kuluvan vuoden ja erityisesti viime kuukausien aikana.

– Heinäkuun tietojen valossa työttömyyden nousu näyttää jopa päättyneen, kun verrataan edellisen kuukauden lukuihin. Tämä on erittäin lupaava, mutta toistaiseksi epävarma havainto. Sen todenmukaisuus vahvistuu tai murenee, kun saamme uutta tietoa elo- ja syyskuulta, katsauksessa todetaan.

Uusia työttömyysjaksoja on jo joidenkin kuukausien ajan alkanut aiempaa vähemmän. Tällä tarkoitetaan työttömyyksiä, jotka ovat jatkuneet toistaiseksi enintään neljä viikkoa.

Korkeakoulutettujen työttömyyden lisäyksestä vuoden aikana runsas kaksi kolmasosaa on pitkäaikaistyöttömyyden kasvua, mitä Akava pitää huolestuttavana.

– Sekä alle että yli vuoden työttömänä olleita korkeakoulutettuja on poikkeuksellisen paljon. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa vauhdikkaasti, mutta alle vuoden mittainen työttömyys on kääntynyt laskuun.

Vuoden sisällä valmistuneiden työttömyys on vähentynyt jo kolmen kuukauden ajan korkeimmalta tasoltaan. Korkeakoulutettujen ja erityisesti ylemmän korkea-asteen suorittaneiden tilanne on vieläkin parempi. Työttömien määrä on vähentynyt ripeästi.

– Löydämme useita mahdollisia selityksiä vuoden sisällä valmistuneiden työttömyyden kääntymiselle laskuun. Tärkein niistä lienee edellä havaittu alkavien työttömyysjaksojen väheneminen. Lisäksi osalla valmistuneista työttömyys on luultavasti pitkittynyt sen verran, että valmistumisesta on kulunut enemmän kuin vuosi, minkä vuoksi heitä ei enää lueta vuoden sisällä valmistuneisiin työttömiin. Pohdimme myös, voisiko työttömiä olla vähemmän siksi, että valmistuneita olisi vähemmän, mutta emme löytäneet tukea tälle selitykselle, katsauksessa todetaan.