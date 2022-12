Konteista kehitettiin Ukrainaan lämpökameralle näkymätön sotasauna

Virosta lähetetään Ukrainaan sauna- ja pesutupakokonaisuus sotilaiden käyttöön, kertoo Postimees -lehti.

Kyseessä on kansalaisjärjestö Slava Ukrainin, maanpuolustusjärjestö Toompean ja saunavalmistaja Huumin yhteishanke.

Sotasauna koostuu kolmesta merikontista, joita voidaan kuljettaa Viron puolustusvoimilta saaduilla sotilasajoneuvoilla paikasta toiseen. Yhdessä kontissa on sauna ja toisessa on pesutupa, jossa voi pestä ja kuivattaa myös pyykkiä. Vesisäiliöt, generaattorit ja muut tukitoiminnot on sijoitettu kolmanteen konttiin.

– Lähdimme liikkeelle niistä ratkaisuista, joita Viron puolustusvoimat on käyttänyt (ulkomaaan) operaatioissa ja harjoituksissa, hankkeen johtaja, reservin kapteeni Ilmar Raag kertoo.

Sauna sijoitetaan rintamalle paikkaan, josta vihollisen lämpökamerat eivät sitä huomaa.

Toive saunasta tuli hänen mukaansa Ukrainasta rintamalla taistelevalta pataljoonan komentajalta. Virolaissauna on tarkoitus toimittaa perille lähipäivien aikana. Löylyihin pääsee jatkossa vähintään 400 taistelijaa viikossa.

– Olemme periaatteista valmiita tuottamaan toisen vastaavan kompleksin, jos ukrainalaiset ystävämme sellaisen haluavat, sanoo Huum-yrityksenjohtaja Siim Nellis.

Saunaa on päässyt etukäteen testaamaan Ukrainassa vapaaehtoisesti taisteleva latvialainen Juris Jurašs. Hänen mukaansa rintamalla saunaa odotetaan paljon. Sen myös toivotaan pitävän puolustajan taistelijat motivoituneina.

– Tällä hetkellä rintamalla on erittäin kylmää ja mutaista. Tämä on erittäin tärkeää kaikille eturintamassa oleville. Ja se (sauna) on todella ihme, tämä on todella hyvä joululahja kaikille, Jurašs sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Estonia sends mobile baths and laundry to Ukraine's Armed Forces. It is a complex of three machines that allows soldiers to first soak in a sauna, wash, wash and dry the clothes#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/c8z7FH0S4n — UATV English (@UATV_en) December 19, 2022