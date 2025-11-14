Konepajat yllättivät analyytikot, puolustusteollisuus nostaa alan myyntiä

Teknisen kaupan liiton jäsenyritysten myynnin kehitys osoitti pieniä piristymisen merkkejä vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Myynti ylitti edellisen vuoden vastaavan ajan tilanteen reilulla puolellatoista prosentilla. Kolmannen neljänneksen aikana kohentunut tilanne veti myös koko kuluneen vuoden myynnin hieman plussan puolelle, erot kehityksessä päätoimialojen välillä olivat kuitenkin edelleen suuria.

Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti on kasvanut koko vuoden ajan. Kolmannella neljänneksellä myös aikaisemmin laahannut komponentti- ja tarvikekauppa alkoi virkistyä.

– Konepajateollisuuden hyvä tilanne näkyy ja tuntuu. Konepajojen osavuosikatsaukset yllättivät analyytikot ja monet muutkin positiivisilla tilauskertymillään ja tuloksillaan. Tämä näkyy ilahduttavan hyvin myös jäsenyritystemme kasvaneena myyntinä, sanoo liiton toimitusjohtaja Markku Uitto tiedotteessa.

Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti supistui edelleen aavistuksen verran. Koko vuoden osalta toimialan myynti on jäänyt pari prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi.

– Toimitilojen ja erityisesti datakeskusten rakentamisen lisäksi myös maanpuolustukseen liittyvä rakentaminen kehittyi hyvin, mikä osaltaan on näkynyt konevuokraamoiden kysynnässä. Kaivosteollisuuteen ja maanrakentamiseen menevien työkoneiden kauppa on osoittanut selvää piristymistä, Uitto arvioi.

Raaka-aineiden myynnin takeltelu jatkui eikä viitteitä käänteestä parempaan ole juurikaan ollut havaittavissa.

Kuluttajatuotteiden myynti on alkuvuoden aikana ollut jopa yllättävän vilkasta ja hyvä tahti jatkui myös kolmannella neljänneksellä.

Käänne on näkyvillä

Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi on sinnitellyt 50 pisteessä jo loppukesästä saakka.

– Euroalueen kasvu vaikuttaa siis vahvistuneen ja näkymät parantuneen vuoden lopun lähestyessä. Suomalaisen teknologiateollisuuden viennistä noin kaksi kolmannesta suuntautuu Eurooppaan. Suomen talouden pohjakosketus on todennäköisesti ohitettu ja käänne ylöspäin etenee teollisuuden siivittämänä. Syksyn hyvät uutiset meriteollisuuden tilauksista ja esisopimuksista luovat uskoa tulevaan. Edelleen datakeskusten, puolustusteollisuuden ja puhtaan siirtymän investoinnit ovat ruokkimassa kasvua. Rakentamisen luvutkin kääntynevät talven aikana plussalle, kuitenkin johtuen ennen kaikkea heikoista lähtöluvuista, Uitto kiteyttää.

Teknisen kaupan jäsenyritysten näkymät ovat pysyneet syksyn aikana vakaina. Odotukset oman yrityksen myynnin kehityksestä olivat lokakuussakin positiivisia. Noin 40 prosenttia jäsenistä odotti niin myynnin kuin tilaussaanninkin lisääntyvän loppuvuoden aikana. Arviot seuraavasta 12 kuukaudesta olivat tyypillisesti vieläkin optimistisempia.

Kolme neljästä jäsenyrityksestä arvioi tilanteen paranevan pidemmällä aikajaksolla. Näkemys henkilöstömäärästä on vaihdellut kuukausittain hieman enemmän. Lokakuussa neljännes jäsenistä ennakoi määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluessa.