Kompastuuko Donald Trumpin paluu perustuslain 14. lisäykseen?

Yksikään Donald Trumpia vastaan nostetuista rikossyytteistä tai niiden johdosta mahdollisesti langetettavista tuomioista ei voi Yhdysvaltain perustuslain mukaan estää häntä asettumasta ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa – eikä voittamasta niitä, amerikkalaisprofessori Edward Foley sanoo.

– On kuitenkin olemassa vakava väite, että rikossyytteistään riippumatta Trump on perustuslain mukaan esteellinen palaamaan Valkoiseen taloon, koska hänellä oli rooli 6. tammikuuta 2021 tapahtuneessa Capitolin kapinassa. Jos perustuslaki estää hänen pääsynsä presidentiksi, hänellä ei ole oikeutta olla ehdokaslistalla, ja osavaltioiden vaaliviranomaisten tehtäväksi jää pitää hänet poissa, Ohion yliopistossa opettava Foley sanoo Washington Postissa.

Nimekkäät konservatiiviset oikeusoppineet, professorit William Baude ja Michael Stokes Paulsen ovat hänen mukaansa historiallisten asiakirjojen pohjalta esittäneet, että Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen hyväksytyn perustuslain 14. lisäyksen kolmas pykälä etelävaltioiden kapinaan liittyneiden henkilöiden virkakiellosta koskee myös kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet kapinaan tai kansannousuun USA:n laillista hallintoa vastaan.

Baude ja Stokes Paulsen arvioivat tulevassa Law Review -lehden artikkelissaan, että Capitol-kukkulan tapahtumat tammikuussa 2021 täyttävät perustuslain lisäyksen tarkoittamat tunnusmerkit ja – mikä olennaisinta – että Trump osallistui siihen sekä lietsomalla sitä että jättämällä käyttämättä presidentin valtaoikeuksiaan kapinan pysäyttämiseksi sen ollessa jo käynnissä.

Jotta ei pääsisi syntymään tilannetta, jossa republikaanipuolue ehtisi asettaa Trumpin ehdolle tai hänet jopa valittaisiin presidentiksi, mutta todettaisiin sitten perustuslain lisäyksen nojalla kelvottomaksi astumaan virkaansa, Yhdysvaltain korkeimman oikeuden olisi Foleyn mielestä syytä antaa ennakkopäätös asiassa niin pian kuin suinkin mahdollista. Viivyttelyllä saattaisi hänen mukaansa olla kohtalokkaita seurauksia.

Professori Foley on julkaissut USA:n vaaleja käsittelevät tietokirjat Ballot Battles: The History of Disputed Elections in the United States ja Presidential Elections and Majority Rule.