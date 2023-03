Komissaari: Kaikkien EU-maiden pitäisi antaa Ukrainalle ampumatarvikkeita

– EU-maiden tulisi toimittaa Ukrainalle varastoistaan mahdollisimman pian ampumatarvikkeita, ensisijaisesti 155 mm kaliiperia, koska Venäjän aggressio jatkuu, totesi Euroopan sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Thierry Breton Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin ja puolustusministeri Mariusz Blaszczakin kanssa maanantaina Dezamet S.A. -yrityksen tiloissa Nowy Dembassa, missä valmistetaan ammuksia Ukrainaa varten, Ukrinform raportoi.

– Ensinnäkin meidän on kerrottava kaikille EU-maille, että on aika antaa Ukrainalle ne ammukset, jotka heillä on tällä hetkellä varastoissaan. Puhumme 155 mm:n kaliiperista, mutta myös 120 mm:n kaliiperista ja muista. Jäsenmailla on ampumatarvikkeita varastoissaan, ja kehotamme heitä toimittamaan nämä ammukset mahdollisimman pian. On erittäin tärkeää, että he tekevät sen välittömästi, Breton painotti.

Hänen mielestään EU-maiden puolustusteollisuuden pitäisi lisätä ammusten tuotantokapasiteettiaan, ja että hänen Puolan-vierailunsa eräässä ammusvalmistajayrityksessä on tarkoitus edistää tätä ajatusta.

Breton totesi, että nyt on tarpeen lisätä ammusten tuotantoa, joten on pohdittava, onko puolustusalan yrityksillä riittävästi korkeasti koulutettua henkilökuntaa tähän tarkoitukseen.

Puolalainen Dezamet työskentelee kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa ja saattaa myös pidentää työaikoja viikonloppuisin.

– Meidän on lisättävä tuotantoamme, meillä on siihen potentiaali. Yhdellätoista jäsenvaltiolla on tehtaita, jotka voivat osallistua ohjelmaan, Breton sanoi.

Hän toivoi, että Euroopan komission ja näiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta olisi mahdollisuus lisätä tykistöammusten tuotantoa.

– Olemme päättäneet lisätä tuotantokapasiteettiamme Euroopassa pitkällä aikavälillä, jotta puolustusteollisuutemme tuottaa niitä nykyistä geopoliittista tilannetta vastaavassa mittakaavassa, Breton painotti.