Komentajalta uudet ohjeet hyökkääjille – omatkin pilkkaavat

Venäjän Ukrainaan sijoitettujen joukkojen komentajan, asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin sanotaan pyrkivän parantamaan joukkojen kurinalaisuutta rintamalla.

– Sen jälkeen, kun hän otti komentovastuun, upseerit ovat yrittäneet hillitä säännösten vastaisten univormujen käyttämistä, matkustamista siviiliajoneuvoissa, matkapuhelimien käyttämistä ja standardeista poikkeavia hiustyylejä, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelukatsauksessaan.

Uudet toimenpiteet ovat ministeriön mukaan saaneet osakseen skeptistä arvostelua. Varsinkin parranajoon liittyviä linjauksia on pilkattu.

Niin sanotun Donetskin kansantasavallan virkailijoiden sanotaan kuvailleen priorisointia ”farssiksi”, joka ”vaikeuttaa vihollisen tuhoamisprosessia”.

Venäläisen Wagner-palkkasoturiyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhinin kerrotaan arvostelleen Venäjän asevoimien johtoa ja todenneen, että ”sodassa tarvitaan aktiivisia ja rohkeita, ei sileäposkisia (taistelijoita)”.

– Venäjän joukot ovat edelleen operatiivisessa umpikujassa ja kärsivät raskaita tappioita. Gerasimovin suurelta osin vähäpätöisiin määräyksiin liittyvä priorisointi todennäköisesti vahvistaa hänen arvostelijoidensa pelkoja, tiedustelukatsauksessa todetaan.

– Hänet nähdään puolustusministeri Sergei Shoigun ohella yhä enemmän todellisuudesta vieraantuneena johtajana, joka keskittyy esillepanoon sisällön sijaan.

