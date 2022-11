Komentaja määräsi sotilaat räjäyttämään itsensä Ukrainan tankkien alla

Venäjän Bashkiriasta kotoisin olevien vapaaehtoisjoukkojen kerrotaan kärsineen kovia tappioita Ukrainan rintamalla syksyllä.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo Twitterissä muun muassa täysin epäpätevistä komentajista viitaten sotabloggaajien, paikallisten venäläisviranomaisten ja sotilaiden omaisten jakamiin tietoihin sosiaalisessa mediassa.

Erään eloon jääneen entisen vapaaehtoisen mukaan karmein esimerkki oli Shaymuratov-pataljoonan Yerin-niminen varapäällikkö, joka käski taistelutilanteessa miehiään kiinnittämään kranaatteja vartaloihinsa ja heittäytymään ukrainalaisten panssarivaunujen alle.

Vapaaehtoinen muistelee myös toista tapausta, jossa samainen varapäällikkö tunnisti virheellisesti venäläisen rynnäkköpanssarivaunukolonnan ukrainalaisiksi vaunuiksi ja käski miestensä hyökätä niiden kimppuun. Käskyjä huutamalla antanut varapäällikkö jouduttiin lopulta tyrmäämään tajuttomaksi, minkä jälkeen tilanne saatiin hallintaan.

Bashkirian viranomaiset ilmoittivat touko-kesäkuussa kahden vapaaehtoispataljoonan muodostamisesta. Joukot lähetettiin Ukrainaan elokuun lopussa. Ukrainan aloittaman vastahyökkäyksen vuoksi vapaaehtoispataljoonia ja muita ”kansallisia pataljoonia” käytettiin täydennysjoukkoina pitkin etulinjaa Hersonin, Harkovan, Melitopolin ja Mariupolin alueilla.

Bashkiirijoukkojen kerrotaan olleen etulinjassa viikkokausia ilman ruokaa, vettä, ampumatarvikkeita ja toimivia aseita. Välillä paikalla ei ollut edes upseereita, ja raskaat aseet puuttuivat kokonaan. Ukrainan tykistön ja lennokkien sanotaan pommittaneen miehiä koko ajan.

Kertomuksista selviää myös, että bashkiireilla ei ollut työkaluja poteroiden tai juoksuhautojen kaivamiseksi, joten he joutuivat majoittumaan avoimessa maastossa teltoissa.

1/ Volunteers from Russia's republic of Bashkortostan spent weeks living in tents under constant Ukrainian bombardment, with little equipment, scavenged ammunition and officers who ordered them to tie grenades to their bodies and detonate themselves under Ukrainian tanks. ⬇️ pic.twitter.com/YnDZYTrMFj

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 8, 2022