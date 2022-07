Kolonna pysäytettiin, hyökkääjä menetti yhdeksän panssarivaunua

Ukrainan maahanlaskujoukot (DShV) on jakanut videon, jossa sen tykistö- ja pioneeriyksiköt tuhoavat yhdessä yhdeksän venäläistä panssarivaunua Donetskin alueella Bohorodytšnessä.

Maahanlasku- eli laskuvarjojoukot muodostavat Ukrainassa oman puolustushaaransa ilmavoimien, merivoimien, maavoimien, erikoisjoukkojen rinnalla. Joukoilla on myös oma haupitsipataljoonansa.

Videon pidemmän version perusteella ukrainalaiset käyttivät brittiläisiä M777-haupitseja. Pioneeriyksiköt olivat ilmeisesti asettaneet miinat.

Huomiota herättää videon alku, jossa venäläinen panssarivaunu yrittää mennä läpi samasta kohdasta, johon on jo aiemmin tuhoutunut neljä hyökkääjän panssarivaunua.

Video of strikes on Russian tanks by Ukrainian Air Assault artillery and engineers (presumably this means the use of mines). They claim they destroyed nine Russian tanks.https://t.co/Ww2NUGzL5G pic.twitter.com/Sp2jl9rFJ0

— Rob Lee (@RALee85) July 8, 2022