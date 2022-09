“Kolme sotilasta saapui ovelle ja kysyi, haluanko liittyä Venäjään”

Venäjän miehittämillä alueilla Itä- ja Etelä-Ukrainassa kertovat BBC:lle hyökkääjän sotilaiden kiertävän ovelta ovelle rynnäkkökiväärien kanssa keräämässä ääniä ”kansanäänestyksiin” alueiden liittämisestä Venäjään.

Vastaukset kerätään suullisesti. Venäjä on perustellut kiertävää äänestystä ”turvallisuussyillä”.

– Kysymykseen täytyy vastata verbaalisesti ja sotilas merkitsee vastauksen paperille, jonka hän pitää itsellään, Enerhodarissa asuva nainen kertoo.

Melitopolissa asuva nainen kertoo virkailijan saapuneen hänen isänsä ovelle kahden aseistetun sotilaan kanssa.

– Isäni kertoi vastauksekseen ’ei’. Äitini seisoi vieressä ja kysyi, mitä kieltävästä vastauksesta seuraa. He vastasivat, ettei mitään. Äitini pelkää, että he saavat syytteet venäläisiltä, nainen sanoo.

Hänen mukaansa ääniä oli yksi per kotitalous sen sijaan, että jokaisella henkilöllä olisi oma äänensä.

– Nainen Enerhodarissa selittää, kuinka kansanäänestys järjestetään hänen äitinsä kotikadulla: ”Kolme sotilasta koputtaa ovellesi rynnäkkökivääreillä aseistettuna. Yksi pitää kansanäänestyspaperia, jossa kysytään, haluatko lähteä Ukrainasta ja liittyä Venäjään”, BBC:n toimittaja Paul Adams kirjoittaa Twitterissä.

Asiantuntijoiden mukaan aseistettujen sotilaiden läsnäolo todistaa valheelliseksi kaikki Venäjän pyrkimykset kutsua tekaistua ”kansanäänestystä” reiluksi. Länsimaat ovat todenneet, etteivät ne tule koskaan hyväksymään tekaistujen äänestysten tuloksia.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla venäläisen Ura-kanavan videolla naamioituneet sotilaat kertovat äänestäneensä Venäjään liittymisen puolesta, koska heidän mukaansa ”se auttaa rauhan aikaansaamisessa ja lopettaa lasten kärsimyksen”.

A woman in Enerhodar explains how the referendum is being conducted in her mum’s street. "Three soldiers knock on your door, armed with machine guns. One is holding a referendum paper asking if you want to leave Ukraine and join Russia." 1/2

— Paul Adams (@BBCPaulAdams) September 23, 2022