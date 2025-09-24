Kokoomusryhmyri syyttää Antti Lindtmania alhaisesta tempusta

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman syytti Petteri Orpoa (kok.) tänään Ilta-Sanomien haastattelussa valehtelusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan kyseessä on alhainen temppu, jolla Lindtman pyrkii kääntämään huomiota pois puolueen täysin epäuskottavasta talouslinjasta.

– Käsittämättömän törkeää. Kun omia ratkaisuja ja vaihtoehtoa ei ole kerrottavana, heittää puolueen puheenjohtaja parlamentaariset perinteet roskikseen. Tämä on alhainen temppu, Kopra sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa samassa haastattelussa oppositiojohtajalta pyydetty vaihtoehto kymmenen miljardin euron sopeutukselle lässähti jo lähtötelineisiin.

– Hyvällä tahdollakin tulkittuna Lindtmanin lista jää 9,9 miljardia euroa vajaaksi kymmenen miljardin säästötavoitteesta. Hän tyytyisi kohdentamaan hallituksen yhteisöveron kevennyksen eri tavalla, peruuttamaan ruoan ja lääkkeiden verotuksen kevennyksen ja kasvattamaan hyvätuloisille kohdentuvaa kotitalousvähennystä. Näyttää pahasti siltä, että Lindtman on ostamassa gallup-suosion veronmaksajien rahoilla, Kopra sanoo.

Hän sanoo odottavansa mielipidemittausten kärkipuolueelta ehyttä ja konkreettista kokonaisnäkemystä omasta vaihtoehdosta.

– Sen sijaan Lindtman keskittyy vain pikkunäppärään kikkailuun. Vaikeana taloudellisena aikana hallitus on keskittynyt entistä kovemmin työllisyys- ja kasvu-uudistusten toteuttamiseen, Kopra sanoo.

Hän muistuttaa, että työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa noin 1,6 miljardilla eurolla.

– Kirkkaasti suurin osa näistä euroista menee tavallisten suomalaisten pieni- ja keskituloisten kukkaroon. Ja esimerkiksi työtulovähennyksessä otetaan käyttöön lapsikorotus jokaista huollettavaa alaikäistä lasta kohden. Yksinhuoltajille se tuplataan, Kopra listaa.

– Palkansaajille tärkeintä on, että kaikkien tämän hallituskauden aikana toteuttamiemme veronkevennysten johdosta jokaiselle työssäkäyvälle suomalaiselle tulee jäämään Orpon hallituskauden loppuessa enemmän käteen omasta palkasta kuin edellisen hallituksen lopettaessa, Kopra sanoo.