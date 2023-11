Kokoomusopiskelijat valitsi uuden puheenjohtajan

Kokoomusopiskelijat on valinnut Hämeenlinnassa järjestetyssä liittokokouksessa 23-vuotiaan Henriina Rantalan järjestön seuraavaksi puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025.

Helsingin yliopistossa globaalia kestävyyttä opiskeleva Rantala on tähän asti toiminut Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksessa. Hänellä ei ollut puheenjohtajakisassa vastaehdokasta, sillä istuva puheenjohtaja Nea Nättinen ei hakenut jatkokautta.

Ennen valintaansa Rantala kertoi haluavansa puheenjohtajana edistää rationaalisen ja edistysmielisen politiikan tekoa. Hän harmitteli nykyistä poliittisen vastaanasettelun kulttuuria, mutta toivoi samalla voivansa edistää Kokoomusopiskelijoiden asemaa emopuolueen ”kirittäjänä”.

Kiitospuheessaan Rantala painottikin arvojen merkitystä.

– Kokoomuksen arvoja tarvitaan tässä ajassa enemmän kuin koskaan, Rantala linjasi.

Rantala toivoi myös, että tulevaisuudessa Kokoomusopiskelijat ottaisi koulutuspolitiikan lisäksi aktiivisemmin kantaa muun muassa ympäristöpoliittisiin kysymyksiin.

Vastaavasti väistyvä puheenjohtaja otti avauspuheenvuorossaan kantaa viimeaikaisiin hallitusta vastustaviin korkeakoulujen valtauksiin. Nättinen painotti, että Kokoomusopiskelijat ei huudosta huolimatta antaisi periksi.

– Huuto on kovaa, korkeakoulut on vallattu ympäri Suomen ja solvaavat kyltit heiluivat sisältäen mitä kummallisimpia väittämiä. Mutta me emme anna periksi, Nättinen kommentoi.

Liittokokouksessa valittiin Kokoomusopiskelijoille myös uudet varapuheenjohtajat. Valituiksi tulivat Aalto-yliopistossa fysiikkaa ja sovellettua matematiikkaa opiskeleva Jaakko Sirén sekä Helsingin yliopistossa espanjalaista filologiaa opiskeleva Emilia Junnila.