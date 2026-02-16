Kokoomusnuorten mukaan sosiaalitukien työvelvoitteen tulisi koskea kaikkia

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on esittänyt, että maahanmuuttajilta tulisi edellyttää palkatonta työtä sosiaalitukien vastineeksi.

Kokoomusnuoret pitää keskustelua työttömien aktivoinnista tervetulleena, mutta kyseenalaistaa, miksi Purra ehdottaa palkattomien töiden koskevan ainoastaan maahanmuuttajia.

Jos tavoitteena on lisätä työttömien vastuunkantoa, eikö sama periaate koskisi myös kantaväestöä. Tiedotteen mukaan vastikkeellisen sosiaaliturvan tulisi olla lähtökohta kaikille työkykyisille.

Työtä ei pidä nähdä rangaistuksena, vaan mahdollisuutena osallistua, kantaa vastuuta ja olla täysipainoinen osa yhteiskuntaa. Vastikkeellisuuden kasvattaminen on perusteltua erityisesti osallisuuden näkökulmasta.

– Suomalainen sosiaaliturva on aikoinaan rakennettu erilaiseen maailmaan. Silloin pitkäaikaistyöttömyys ja maahanmuutto eivät olleet nykyisen kaltaisia ja yhtä laajoja ilmiöitä. Passiivinen etuuksien jakaminen kadottaa suuren osan työkykyisistä toimettomiksi, vaikka tekemätöntä pientä työtä riittää esimerkiksi kunnissa ja laitoksissa, kommentoi Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.

On totta, että maahanmuuttajat käyttävät keskimäärin suhteessa enemmän sosiaaliturvan etuuksia kuin kantaväestö; esimerkiksi Kelan etuustilastojen mukaan maahanmuuttajien osuus asumistukien saajista on kaksinkertainen. Samalla on kuitenkin tärkeää pitää mittasuhteet mielessä, 64 prosenttia sosiaalitukien saajista on kantasuomalaisia.

– Herää epäilys, onko tämä vain perussuomalaisten vaalipuhetta maahanmuuttajista vai oikea huoli sosiaalietuuksien saajien passivoitumisesta. Jos tavoitteena on aidosti nostaa työttömien aktiivisuustasoa ja vähentää tukiriippuvuutta, katseen on oltava koko järjestelmässä – ei vain yhdessä ihmisryhmässä, Tupamäki korostaa.

Suuremmat sosiaaliturvan uudistukset saadaankin aikaiseksi vain tarkastelemalla kokonaisuutta. Kokoomusnuoret on pettyneitä esimerkiksi eduskuntapuolueiden sosiaaliturvakomitean kyvyttömyyteen uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Puolueet sumplivat kuusi vuotta sosiaalitukien mullistamista, mutta lopputulos on lähellä nollaa yhteisen vision puuttumisen takia.

– Selvää on, että sosiaaliturvan nykyinen taso ei ole kestävä pidemmän päälle. Sosiaaliturvamenot ovat jopa kolmasosa valtion budjetista, ja kirstun pohja jo häämöttää. Siksi kaikkien työkykyisten – ei vain maahanmuuttajien – työvelvoitetta on kiristettävä, painottaa Tupamäki.