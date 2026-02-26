Kokoomusnuoret: UMK on vitsi ilman viisupakkoa

Ylen Uuden musiikin kilpailu (UMK) on vitsi, jos voittajan ei tarvitse edustaa Suomea Eurovision laulukilpailussa, kokoomusnuoret katsoo tuoreessa kannanotossaan.

Yle ilmoitti 24. helmikuuta, ettei se aio velvoittaa UMK:n voittajaa edustamaan Suomea Euroviisuissa. Tämän vuoden kilpailijoista ainakin Etta on ilmoittanut pohtivansa Euroviisuihin osallistumista mahdollisen voiton jälkeen.

Kokoomusnuoret ihmettelee ohjelman tarkoitusta, jos sen voittajan ei tarvitse tehdä juuri sitä, mihin koko kilpailu on luotu.

Uuden musiikin kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Se korvasi aiemman Suomen euroviisukarsinnan. UMK:n ideana on alusta asti ollut se, että kilpailun voittaja tulee edustamaan Suomea euroviisuissa. Näin on käynytkin lukuun ottamatta koronavuotta 2020, jolloin Euroviisut peruttiin pandemian takia.

Aiempina vuosina kilpailun markkinoinnissa on tuotu selvästi esille, että kilpailussa valitaan Suomen euroviisuedustaja. Nyt Yle kuitenkin katsoo, että kilpailun voittajalla on halutessaan oikeus boikotoida Euroviisuja. Tilanne voi kuulostaa ristiriitaiselta, sillä silloin herää kysymys, miksi viisuja boikotoiva artisti edes hakeutuu kilpailuun.

Kokoomusnuorten mielestä täysin julkisin varoin rahoitettu toimija Yle ei voi suhtautua Euroviisuihin osallistumiseen välinpitämättömästi.

– Julkisella rahalla järjestettävän kilpailun lähtökohta ei voi olla se, että osallistujat tekevät päätöksen edustaa Suomea vasta voiton jälkeen. Kaikki UMK:hon osallistuvat ovat olleet varsin tietoisia, mihin ovat ryhtyneet. Yleltä odottaisin enemmän johtajuutta huolehtia sopimusten pitävyydestä. Muuten suomalaisille tulee huijattu olo, toteaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki tiedotteessa.

Kokoomusnuoret huomauttaa, että jos voittajaa ei velvoiteta lähtemään Euroviisuihin, muuttuu kilpailu käytännössä levy-yhtiöiden promootiokoneeksi veronmaksajien kustannuksella. Ylen tehtävä ei ole toimia musiikkialan riskirahoittajana ja markkinointikanavana. Kokoomusnuoret huomauttaa, että UMK:n järjestäminen aiheuttaa mittavat kustannukset ja ne maksetaan veronmaksajilta kerätyistä varoista.

– UMK ei saa olla vain artistien ponnahduslauta julkisuuteen, vaan Suomen mahdollisuus nostattaa maakuvaansa kansainvälisesti. Siihen ei sovi, että yksittäinen artisti haluaa yhtäkkiä ajaa poliittista agendaansa tai katselee fiiliksen mukaan. Jos haluaa boikotoida Euroviisuja, on epärehellistä osallistua euroviisukarsintaan, lisää kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Mari Pinomäki.