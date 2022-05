Kokoomusjohtaja: Maata ei puolusteta vain rynnäkkökiväärillä

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan uusi puolustuspolitiikka perustuu jatkossa kolmeen pilariin.

– Oma puolustus, puolustusyhteistyön kumppanuudet ja Nato-jäsenyys. Kansainvälinen yhteistyö ja Nato-jäsenyys täydentävät omaa puolustustamme. Puolustusjärjestelmämme perusta rakentuu myös Nato-aikana varusmiespalveluksen tuottamaan reserviläisarmeijaan, Häkkänen kirjoittaa Uuden Suomen puheenvuorossaan.

Hänen mukaansa jokainen nainen ja mies, joka suorittaa asepalveluksen, tekee suuren turvallisuusteon.

– Venäjä on tänä keväänä kirkastanut jokaiselle suomalaiselle varusmiespalveluksen ja maanpuolustuksen tärkeyden. Maanpuolustuksessa on kyse kaikesta siitä hyvästä, mitä Suomi nyt tarjoaa kansalaisilleen. Siksi oikeuksien vastapainona on maanpuolustusvelvollisuus. Yksilöt ovat valmiita asettamaan yhteisen edun oman edun edelle.

Hän toteaa, että varusmiespalveluksen kautta 280 000 suomalaisen armeija on koulutettu puolustamaan kotimaatamme ja elämäämme aseellisesti.

– Tarvittaessa saamme aseisiin yli 900 000 tehtäviin koulutettua suomalaista. Armeijamme on läntisen Euroopan vahvimpia. Tämän takia olemme myös kiinnostava kumppani turvallisuuspolitiikassa.

Häkkäsen mukaan suomalaisten osallistumista maanpuolustustyöhön on vahvistettava edelleen.

– On avattava uusia mahdollisuuksia ja kiillotettava perinteisiä osallistumisen muotoja. Asepalveluksen, reserviläistoiminnan ja kokonaisturvallisuuden kehitys ei saa pysähtyä Nato-jäsenyyteen. Asepalveluksen vetovoimaa molempien sukupuolten keskuudessa on parannettava. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja reserviläisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia on vauhditettava, hän kirjoittaa.

Häkkäsen mielestä ampumaharrastusta on helpotettava ja kokonaisturvallisuuden uudet tehtävät on tuotava nykyistä vahvemmin mahdolliseksi molemmille sukupuolille.

– Mielenkiintoisia tehtäviä on laajasti, kun maa-,meri- ja ilmavoimien rinnalle nousee yhä vahvemmin kyber-, informaatio- ja avaruusulottuvuudet. Korkea teknologinen osaaminen ja tulevaisuuden ennakointi ovat jo nyt arkipäivää turvallisuudessa. Maata ei puolusteta pelkästään rynnäkkökiväärillä, Häkkänen toteaa.