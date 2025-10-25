Kokoomusedustajat vaativat STT:n säilyttämistä – ”Pidetään informaatiopuolustus omissa käsissä”

Kokoomuksen kansanedustajat Jarno Limnell ja Pauli Aalto-Setälä vaativat tiedotteessaan Suomen tietotoimiston eli STT:n suojaamista lakkautusuhalta. Kaksikon mukaan STT:llä on keskeinen rooli Suomen informaatiopuolustuksessa ja demokratian turvaamisessa.

Vuonna 1887 perustettu STT on ollut vaikeuksissa sen jälkeen, kun Sanoma Oy ilmoitti vähentävänsä uutistoimiston käyttöä merkittävästi. Mahdollista on, että mediajätti lopettaa STT:n käytön kokonaan.

Limnell ja Aalto-Setälä muistuttavat, että Suomi on paraikaa informaatio- ja hybridihyökkäysten kohteena. Informaatiopuolustus onkin tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Siinä STT:llä on tärkeä rooli.

– Taistelutilana on ihmismieli. Tarve oikean tiedon esittämiselle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin, kokoomusedustajat linjaavat.

Limnellin mukaan luotettavan tiedon saamisen merkitys korostuu, ja siihen on meidän yhteiskuntana vastuullisesti panostettava.

– Ei ole sattumaa, että muun muassa Natossa puhutaan yhä enemmän kognitiivisesta sodankäynnistä, jossa olemme jokainen eturintamassa, hän sanoo.

Aalto-Setälä taas muistuttaa vihamielisen toimijan pyrkivän horjuttamaan yhteiskuntaa, käyttäen informaatiota ja mediaa mielen ja käyttäytymisen muokkaamiseen. Tällainen väärä tai vääristelty tieto paitsi heikentää toimintakykyä, myös vähentää luottamusta viranomaisiin ja yhteiskunnan toimintoihin.

Tässä tilanteessa journalistisella medialla onkin kansanedustajien mukaan keskeinen tehtävä. STT on heistä vapaan demokratian ja informaatioympäristön peruskivi.

Limnellin ja Aalto-Setälän mukaan STT on informaatiopuolustuksen kannalta tärkeä toimija useasta syystä. Tietotoimisto jakaa luotettavaa ja ympäri maata levitettävää tarkistettua tietoa, säilyttää media- ja viestintäinfrastruktuurin toimintakykyisenä myös kriisin aikana sekä torjuu disinformaatiota.

– STT:llä voisi mielestämme olla nykyistä suurempikin rooli myös faktantarkistajana, Aalto-Setälä ehdottaa.

– Jatkossa erityisesti digitaalisessa maailmassa tarkoituksellisesti levitettävän väärän ja valheellisen tiedon määrä vain lisääntyy ja tekoälyä käytetään tässä lisääntyvissä määrin hyväksi.

Lopuksi kaksikko antaa varoituksen.

– Jokaisessa maassa on tietotoimistonsa. Joko oma tai naapurin. Pidetään informaatiopuolustus omissa käsissämme, kokoomusedustajat päättävät.